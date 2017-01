Vier Hände spielen Klavier für einen guten Zweck

Das Klavierkonzert in der katholischen Kirche Bülach von Yuki Yokoyama Cassimatis und Zenon Cassimatis bot einen bunten Strauss von Werken für Klavier von Fauré, Dvorak, Brahms, Schubert und Moszkowski. Mitreissende slawische und ungarische Tänze nahmen das Publikum mit auf den auf den Ausflug. Achtzig Minuten spielten die zwei Pianisten vierhändig und schufen eine bezaubernde Atmosphäre in der es Musikgenuss in Vollendung gab.

Vielseitige Unterstützung

Als Zugabe und «Geschenk mit auf den Heimweg», wie es Zenon Cassimatis nannte, gab es einen letzten ungarischen Tanz von Brahms. Die rund zweihundert Menschen waren berührt und dankten mit stehenden Ovationen. Nach dem Konzert bedankten sich viele Menschen bei den Künstler persönlich.

«Wir waren sehr glücklich als das Künstlerpaar sofort für das Benefizkonzert zustimmte», sagte die Vereinspräsidentin Vroni Strasser. Dazu stellte Musik Hug aus Bülach einen edlen Steinway Flügel kostenlos zur Verfügung. Dieser musste jedoch zuerst in die Kirche transportiert werden und dafür kam die «Interessengemeinschaft Alter» auf. Somit unterstützten verschiedene Leistungsträger das Benefizkonzert und ermöglichten den Zuhörenden den aussergewöhnlichen musikalischen Genuss.

Der jüngste Zuhörer war der sechsmonatige Max aus Zürich. Zufrieden lag der Kleine in den Armen seines Vaters Felix Leissle und lauschte den Klängen. «Dies ist sein zweites klassische Konzert», sagte Felix Leissle. «Das erste Mal waren wir mit ihm an einem klassischen Konzert für Kinder.» Vater und Sohn genossen den Konzertabend.

Nachfrage ist gestiegen

Seit Anfang 2013 ist die Nachfrage nach den Dienstleistungen der Nachbarschaftshilfe kontinuierlich gestiegen. «Ziel des Vereins ist es, der Bevölkerung die Dienstleistungen auch bei steigendem Bedarf weiterhin kostenlos anbieten zu können» erklärte Vroni Strasser.

In nächster Zukunft seien keine höheren finanziellen Beiträge der Trägerorganisationen und der öffentlichen Hand zu erwarten, deshalb will der Vorstand der Nachbarschaftshilfe die finanzielle Basis für die kommenden Jahre schaffen. Mit der Vermittlung fördert sie nachbarschaftliche Beziehungen. Zu diesem Zweck ist Alexandra Erbarth in einem fünfzig Prozent Pensum angestellt um Angebot und Nachfrage zu koordinieren. «Die Vermittlung solcher Dienste erfordert Zeit und Fingerspitzengefühl, damit am Schluss Gebende und Nehmende zufrieden sind», führte Strasser aus. Um jede Anfrage und die Person, die dahinter steht, kümmert sich die Koordinatorin Alexandra Erbarth persönlich.

Stadtpräsident Mark Eberli würdigte in seinem Grusswort die Nachbarschaftshilfe als Erfolgsmodell. Einerseits, weil verschiedene Trägerschaften das Projekt stemmten, andererseits weil rund achtzig Freiwillige mehr als 1100 Stunden Hilfe leisteten. «Dies ist ein eindrückliches Engagement und verdient Unterstützung», schloss Eberli. (Zürcher Unterländer)