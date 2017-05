Volk will bei der Kinderbetreuung mitreden

37 Stimmbürger (1,3 Prozent) reichten, um dem Gemeinderat des 4400-Seelen-Dorfes Rafz am Montagabend einen Strich durch die Rechnung zu machen. Zumindest vorerst.

Eigentlich gab es an der Gemeindeversammlung nur über vier Geschäfte zu beschliessen. Das Erste hatte zwar einen sperrigen Titel (in voller Länge: «Genehmigung der Abrechnung über den Rahmenkredit für die befristete Einführung einer familienergänzenden Tagesbetreuung im Rahmen der dreijjährigen Pilotphase von 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2016 bei Minderausgaben von 211 427.05 Franken und Gesamtkosten von 43 572.95 Franken.»), ging aber rasch über die Bühne.

Die Gemeinde hatte dafür im Dezember 2013 jährlich 85 000 Franken bewilligt. Mit diesem Geld sollte sie einen Teil der Kosten übernehmen, welche für Eltern anfallen, die ihre Kinder im Vorschulalter familienergänzend betreuen lassen müssen. Das ist zum Beispiel möglich in Kinderkrippen oder in Tagesfamilien. Die Gemeinde ging davon aus, dass pro Jahr einen Beitrag für 22 Betreuungsplätze geleistet werden muss, tatsächlich war die Quote aber sehr viel niedriger. Nur fünf Beitragsgesuche wurden 2014 gestellt, neun waren es 2015 und zwölf im Jahr 2016.

Insgesamt zahlte die Gemeinde in drei Jahren nur etwas mehr als 43 000 Franken als Beiträge an Eltern, Tagesfamilien und Krippenaufsicht aus. In drei Jahren also nicht mehr als die Hälfte von dem, was pro Jahr budgetiert worden war. Die Abrechnung mit Minderausgaben von 211 000 Franken wurde entsprechend schnell von der Versammlung genehmigt.

Versammlung wollte konkrete Zahlen sehen

Beim zweiten Geschäft gab es dann aber zu reden. Denn nach dem Pilotprojekt für die familienergänzende Betreuung von Kindern im Vorschulalter wollte der Gemeinderat nun eine definitive Lösung einführen. Nach einer Volksabstimmung vom 13. Juni 2010 ist nämlich jede Gemeinde dazu verpflichtet, für ein bedarfsgerechtes Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern im Vorschulalter zu sorgen. Den Rahmen dafür sollte per Verordnung geregelt werden.

Nur hatte der Gemeinderat darin nicht aufgeführt, welche Beträge konkret für die Beiträge vorgesehen sind. «Die erforderlichen Mittel für die Gemeindebeiträge sind jährlich im Budget der Politischen Gemeinde Rafz aufzunehmen», heisst es lediglich. Und: «Der Gemeinderat erlässt gestützt auf die Verordnung ein Beitragsreglement, das die Vollzugs- und Ausführungsbestimmungen enthält.» Ab welchem steuerbaren Einkommen wie viel ausgezahlt wird, war daher aus der Verordnung noch nicht abzulesen.

Das wurde kritisiert. Etwa von der Rechnungsprüfungskommission. «Warum schliesst der Gemeinderat das Beitragsreglement aus?», fragte RPK-Mitglied René Hess. Und RPK-Präsidnet Karl Schweizer wollte wissen, ob das Beitragsreglement zu einem späteren Zeitpunkt vor eine Gemeindeversammlung komme. Dies, weil es sich dabei um ein Reglement von finanzieller Tragweite handle.

«Warum schliesst der Gemeinderat das Beitragsreglement aus?»RPK-Mitglied René Hess

Noch einen Schritt weiter ging Hans-Ulrich Neukom, Präsident der SVP Sektion Rafz. Er stellte den Antrag, dass das Reglement vor die nächste Gemeindeversammlung kommt. Der Gemeinderat erklärte daraufhin, man wolle das bisherige Reglement übernehmen und nur in wenigen Punkten verbessern, etwa bei der Abstufung der Beiträge je nach steuerbarem Einkommen. Zudem sagte der Gemeinderat, man könne schnell reagieren, wenn er das Reglement selbst festsetzen kann. Damit überzeugte er jedoch nicht. Neukoms Antrag wurde von den anwesenden Stimmberechtigten mit grosser Mehrheit unterstützt.

Damit konnte über die Verordnung nicht abgestimmt werden. Denn diese hätte per 1. Juli in Kraft treten sollen. Da der Gemeinderat nun zuerst das Beitragsreglement vor die Versammlung bringen muss, ist dies nicht möglich. Entsprechend musste das Geschäft zurückgezogen werden. Es wird nun an der nächsten Versammlung behandelt.

Rechnung kein Grund für Diskussion

Bei den weiteren Traktanden wurde wieder weniger diskutiert. Die Versammlung genehmigte einen Baukredit über 215 000 Franken für den Umbau des Werkgebäudes, damit Büro- und Nebenräumlichkeiten erweitert werden können. Hier wurde zwar darauf hingewiesen, dass dieses Projekt ursprünglich nur mit 140 000 Franken budgetiert war, zugestimmt hat die Versammlung trotzdem mit grossem Mehr. Keinen Grund zur Diskussion gab die Rechnung. Sie schliesst bei einem Aufwand von rund 28,8 Millionen Franken und einem Ertrag von 30,7 Millionen Franken mit einem Plus von rund 1,8 Millionen Franken. (nav)