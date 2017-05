Vom Schulhaus Wisacher in die ganze Welt reisen

Gestern, 8 Uhr am Morgen: Im sonst eher ruhigen Dörflein Hochfelden herrscht reger Betrieb. Ungeduldige Schüler stehen in einer langen Schlange vor den noch verschlossenen Türen des Schulhauses Wisacher. Es ist Projektwoche. Den Kindern ist die Vorfreude anzusehen. Viele wirken aber auch ein bisschen gestresst. Nicht etwa weil die Lehrer zu streng sind, sondern weil so früh am Morgen bereits eine lange Flugreise bevorsteht.

Nahe an der Realität

Nun ist es soweit; der Flughafen wird in Betrieb genommen. Den Eingangsbereich und das Treppenhaus haben die Schulverwaltung und der Hauswart zusammen mit der Schulleitung so eingerichtet, dass sich die Schüler wie in einem richtigen Flughafen fühlen. Kein Detail wird ausgelassen. Beim Check-In erhalten die 1. bis 6.-Klässler ihre Flugtickets, die sie in die verschiedensten Teile der Welt bringen. Darauf folgt die Sicherheitskontrolle. Jede Tasche wird durchsucht. Falls der Metalldetektor Alarm schlägt, schaut ein Zöllner mit einem Scanner nochmals genauer nach.

Um die Flughafenatmosphäre noch besser zur Geltung zu bringen, klingen aus den Lautsprechern änliche Durchsagen wie im Flughafen Zürich. Dazu sind auf einer Videowand die aktuellen Abflüge und Ankünfte in Kloten aufgelistet.

Viel Aufwand für eine Projektwoche. Laut Eva Albrecht, Präsidentin der Primarschulpflege, gebe es einen guten Grund, warum sie eine solch spezielle Woche für ihre Schüler veranstalten: «Das Schulhaus Wisacher feiert ihr 40-jähriges Bestehen.» Und da es wegen den Umbauarbeiten gerade erst ein Fest gegeben hat, habe man sich dafür entschieden, eine Projektwoche durchzuführen. Bei dieser macht auch der Kindergarten mit. Am Freitag gibt es zum Abschluss noch ein kleines Fest mit einer Ausstellung.

Von jedem Kontinent ein Land

Folgende Destinationen werden von Hochfelden aus angesteuert: Ghana, Schweden, Mexiko, China und Australien. «Wir achteten darauf, dass wir pro Kontinent ein Land näher kennenlernen», sagt Lehrerin Astrid Gehring. Sie selbst betreut Ghana und trägt traditionelle afrikanische Kleidung. «Wir wollen die Kinder so gut wie möglich mit dem Land vertraut machen.» Dazu eignen sich Essen, Spiele und die dort gesprochene Sprache am besten.

Die Klassen sind während der Projektwoche durchmischt. «Es ist nicht ganz einfach ein Programm zu finden, dass Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren anspricht», meint Gehring. Sie übt mit den Schülern zum Beispiel Körbe auf dem Kopf zu tragen. Bei drei verschiedenen Gruppen pro Tag ist dafür eine ausreichende Nackenmuskulatur erforderlich. «Am Abend spüre ich jeweils ein leichtes Ziehen im Hals», meint Gehring schmunzelnd.

Der Schulleiter ist der Pilot

Schulleiter Werner Stühlinger übernimmt gleich selbst das Steuer des grossen Flugzeugs. Die Schüler sitzen eingeteilt in ihre Reiseziele und warten ungeduldig auf den Start. Diesen müssen sie sich aber zuerst verdienen. Nämlich indem sie alle zusammen Lieder singen. Danach startet der Schulleiter die Maschine. Ein Video, das den Ausblick aus dem Cockpit zeigt, lässt die Schüler die Reise hautnah miterleben.

Eins ist sicher: Die Kinder können in dieser Projekte viel über unsere Welt lernen. Das ist laut Schulleiter Stühlinger auch das Ziel: «Die Schüler sollen soviele Erfahrungen sammeln wie möglich.» (Zürcher Unterländer)