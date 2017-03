Wägelwiesen soll zur AG werden

Derzeit ist das Wägelwiesen Alters- und Pflegezentrum (WAP) ein eigenwirtschaftlicher Betrieb der Gemeinde Wallisellen. Neu soll es zur Aktiengesellschaft werden, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Die Behörde hat einen entsprechenden Rechtserlass ausgearbeitet und verabschiedet. Am 21. Mai wird die Bevölkerung an der Urne dar­über befinden. Die Ausgliederung des WAP in eine AG mit der Abkürzung Wapag soll per Anfang 2018 erfolgen.

Die Politische Gemeinde wird Alleinaktionärin der Wapag werden. Der Gemeinderat wird die Organe sowie die Erfüllung der Leistungsvereinbarung zwischen der Gemeinde und der AG überwachen. Die Verträge mit den Bewohnerinnen und den ­Bewohnern werden per Anfang 2018 durch die Wapag übernommen. Diese bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichwertige Anstellungsbedingungen an.

AG soll die Zukunft besser meistern können

Der Gemeinderat hatte in seinen Legislaturzielen für die Jahre 2014 bis 2018 festgelegt, dass er die Organisationsform des WAP überprüfen und zukunftsfähig gestalten will. «Nach sorgfältigen Abklärungen ist die Behörde zur Überzeugung gelangt, dass das WAP als gemeinnützige Aktiengesellschaft die Zukunft am besten meistern kann und aus der Politischen Gemeinde ausgegliedert werden soll», heisst es in der Mitteilung.

Es erhalte mit der neuen Rechtsform vermehrt unternehmerische Flexibilität und könne seine Aufgaben zugunsten der Bevölkerung auch in Zukunft aktiv gestalten. «An der Qualität der Dienstleistungen zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner werden keine ­Abstriche gemacht», hält der ­Gemeinderat fest.

Im Alters- und Pflegezentrum wohnen 115 Personen. Die meisten von ihnen benötigen Pflege, deshalb stehe die Pflege im Vordergrund. Noch vor einigen Jahren seien die Bewohner kaum pflegebedürftig gewesen, heisst es in der Mitteilung. 160 Angestellte sind im WAP beschäftigt. Dieses wirtschaftet laut dem ­Gemeinderat erfolgreich und ist selbsttragend. «Das WAP ist wirtschaftlich gesund und gut positioniert.

Dies gilt es zu nutzen, denn das Umfeld ändert sich rasch», schreibt die Behörde. Die Fähigkeit, auf Veränderungen rasch Antworten zu finden, sei unerlässlich. In der heutigen Organisationsform werde es immer schwieriger, sich in diesem Umfeld zu behaupten. (Zürcher Unterländer)