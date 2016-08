Wallisellen erwartet 21 neue Schulklassen

Die Suche nach mehr Schulraum ist schwierig. Davon kann auch die Walliseller Schulpräsidentin Anita Bruggmann (FDP) ein Lied singen. Insgesamt gehen in Wallisellen momentan 1479 Kinder zur Schule oder in einen Kin­dergarten. Bis zum Schuljahr 2030/31 erwartet die Schulgemeinde Wallisellen aber 2036 zu unterrichtende Kinder.

Das sind über 37 Prozent mehr als heute, was bedeutet, dass bis in 15 Jahren ganze 21 Klassen mehr unterzubringen sind. Die Zahlen stammen von einer Studie, welche die Firma Eck­haus AG im Auftrag der Schule gemacht hat. Die Schul­pflege muss also dringend mehr Schulraum finden. Und weil man 21 zusätzliche Klassen nicht in den alten Schulhäusern unterbringen kann, soll dem­nächst ein neues Primar­schul­haus gebaut werden. So jedenfalls lautete der Plan bis anhin.

Geeigneter Platz ist rar

In der vom Bauboom erfassten Gemeinde sind geeignete Schulhausstandorte jedoch rar, oder sie lassen sich nicht so einfach umsetzen. An der Bahnhof­strasse wurde man mit Beschwerden einge­deckt und zurückgebunden, nachdem bekannt wurde, dass dort die alte Seidenspinnerei abge­rissen werden sollte. Letztlich hat sich die Situa­tion zwar gelöst, sodass man inzwischen mit einem Neubau samt Turnhalle loslegen könnte. Doch jüngst seien in der boomenden Glattaler Kleinstadt neue Türen aufgegangen, meinte die Schulpräsidentin an einer Informationsveranstaltung für Parteien- und Behördenvertreter am Montagabend.

Von den vier Türen, die Bruggmann nannte, habe nur eine ­Türe weitergeführt – und zwar ganz in den südlichen Teil der Gemeinde auf das ehemalige Arwa-Areal an der Autobahn unweit des Glattzentrums. Dort versucht Investor Christian Bertschinger, seit 2013 ein Hochhausprojekt zu realisieren, was ihm bislang mangels passender Nutzung nicht gelang.

Einstimmig umgeschwenkt

Die Schulpflege habe bereits im April einstimmig beschlossen, diesen Weg weiterzuverfolgen. Denn im Hochhaus wären mit 12 Klassen doppelt so viel Kapazitäten zu haben wie in der Dorfmitte, und man müsste nicht ­selber bauen, sondern würde sich lediglich einmieten. Das ­dürfte schneller zum Erfolg führen. Für den Hochhausbau liegt zudem schon eine Bewilligung vor, und die Schulnutzung gemäss Bruggmann wäre auch lärmschutz­technisch möglich.

Das letzte Wort hätten dann voraussichtlich 2017 die Walliseller Stimmberechtigten. Sie werden an der Urne über die Hochhausschule abstimmen. Schon an der nächsten Schulgemeindeversammlung am 26. September wird in Wallisellen aber über einen anderen Planungskredit abgestimmt. Denn parallel zur Schulhausplanung an der Autobahn soll auch das Schulhaus Alpen­strasse erweitert werden.

(Zürcher Unterländer)