Wallisellen wird zur OL-Strecke

Orientierungsläufer rennen durch den Wald – meistens wenigstens. Manchmal tragen sie ihre Wettkämpfe aber auch in städtischen Gebieten aus. So jeweils ganz zu Beginn des Jahres beim traditionellen Effretiker Stadt-OL. Und eben dieser «Effretiker» wird im Jahr 2017 in Wallisellen ausgetragen.

Die Gemeinde ist damit am Sonntag, 8. Januar, erstmals Schauplatz eines OL-Wettkampfs. Organisiert wird der Anlass durch den Orientierungslaufclub Kapreolo, dem auch zahlreiche Walliseller angehören. Die Verantwortlichen erwarten rund 800 Läuferinnen und Läufer aller Altersklassen, vom Einsteiger bis zum Elite-Läufer.

Sie alle treffen sich am Sonntag ab 8.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, um von dort aus die 500 Meter bis zum Start unter die Füsse zu nehmen. Wo genau dieser Start sein wird, und wo die Sportler anschliessend durchlaufen, muss ein Geheimnis bleiben. Denn solche Unbekannten machen gerade den Reiz dieser Sportart aus, die Beine und Kopf gleichermassen fordert. Orientieren werden sich die Läufer mit Hilfe einer eigens für diesen Wettkampf gezeichneten Karte, der ersten OL-Karte Wallisellens.

Premiere live erleben

Das ist aber nicht die einzige Premiere an diesem Tag: Der Walliseller-OL steht auch im Zeichen des «Knock-out-Sprint». Diese Disziplin soll in Zukunft Bestandteil der Sprint-WM sein. In der Qualifikation geht es bei Elite und Junioren um je vier Finalplätze.

Vier weitere Plätze werden über die gelaufenen Zeiten vergeben, sodass ein Dutzend Laufende um 12 Uhr zum Halbfinal in zwei Sechsergruppen mit Massenstart antreten. Je die drei Ersten qualifizieren sich für das Finale um 13 Uhr, sowohl bei Frauen wie Männern. Die zuletzt an Weltmeisterschaften so erfolgreichen Junioren haben also die Chance, die etablierten Kaderläufer herauszufordern.

Für das Publikum besonders interessant: Die Finalläufe werden per GPS ins Wettkampfzentrum in der Mehrzweckhalle übertragen. Dort ist auch die Festwirtschaft untergebracht. Eine ideale Gelegenheit, einen Einblick in jene Sportart zu erhalten, in der die Schweiz seit Jahren zur internationalen Spitze zählt.

Kadermitglieder der Nationalmannschaft wie Fabian Hertner, die Gebrüder Hubmann und Kyburz, Rahel Friedrich oder Judith Wyder sind in Wallisellen denn auch am Start, ebenso wie Rekordweltmeisterin Simone Niggli.

Mitmachen erwünscht

Wer nicht nur zuschauen, sondern sich selbst einmal mit Karte und Kompass durch Wallisellen bewegen möchte, dem stehen die verschiedenen Breitensport-Kategorien offen. Gelaufen werden kann über ein kurze, eine mittlere und eine längere Distanz (auch Mannschaften). Für Kinder und Familien werden spezielle Kategorien angeboten. Eine Anmeldung ist am Lauftag von 8.30 bis 11.30 Uhr möglich. Die Mitglieder des organisierenden OLC-Kapreolo helfen Neulingen gerne weiter. (Zürcher Unterländer)