Walter Beer ist höchster Klotener

Der neue Mann an der Spitze des Klotener Parlaments löst Irina Bannwart (CVP) ab, die während eines Jahres den Gemeinderat geleitet hat. Walter Beer amtete bisher als 1. Vizepräsident. Seine Stelle übernimmt Maja Hiltebrand (SP), die bis jetzt 2. Vizepräsidentin war. Als ihr Nachfolger ist Heiri Brändli (EVP) neu in die Ratsleitung gewählt worden.

Die dadurch frei gewordene Stelle in der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) besetzt neu Tania Woodhatch (EVP). Christoph Fischbach (SP) von der GRPK hat die maximale Amtsdauer von acht Jahren erreicht. Seine Nachfolge tritt Sigi Sommer (SP) an. Die Wahlen fanden im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom Dienstag statt.

Hick Hack um Energielabel und Blechpolizist

Einen verbalen Schlagabtausch lieferten sich die linke und rechte Seite bei den Interpellationen von Peter Nabholz (FDP) bei der es um das Energiestadtlabel ging, und von Roland Lieb (SVP), der die Kosten der gemieteten semistationären Geschwindigkeitsmessanlage anprangerte.

Christoph Fischbach warf der SVP vor, sie habe sich auf zwanghaftes Sparen eingeschossen. «Sagt doch einfach, was ihr wirklich wollt und steht dazu, dass ihr das Energielabel kippen und eine rückständige, hinterwäldlerische Gemeinde sein wollt.» Zuvor hatte der Interpellant in seiner Begründung unter anderem die Frage aufgeworfen, weshalb der Stadtrat der Energiestadtkommission nach wie vor die Kompetenz gebe, weitere Förderinstrumente wie den «Energiefonds» auszuarbeiten, obwohl in den Budgetpositionen 2017 die finanzielle Grundlage dafür entzogen worden sei. «Ich fordere mehr Transparenz. Die Kommission soll über ihre jährlichen Aktivitäten Bericht erstatten», sagte Nabholz.

Er verlangte Aufschluss darüber, welche energiepolitischen Massnahmen durch den Stadtrat, respektive die Energiestadtkommisson in Planung sind und in welchem finanziellen Umfang. CVP-Fraktionspräsident Thomas Bieri bezeichnete es als sinnvoll, eine Energiestrategie zu fördern und die dafür nötigen Massnahmen zu treffen. «Ich hoffe auf eine Wende, das Label zu retten.» Reto Schindler (Grüne) forderte die SVP auf, eine Motion statt einer Interpellation zu überweisen und Verantwortung zu übernehmen.

Nach dieser bereits emotional geführten Debatte warf Roland Lieb dem Stadtrat vor, inbezug auf die Miete der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage «unkollegial, undemokratisch und gegen den Willen der Bevölkerung» gehandelt zu haben. «Das schafft kein Vertrauen.» Beat Vorburger, FDP-Fraktionspräsident, hielt fest, es gehe bei dem Vorstoss auch darum abzuklären, ob der Stadtrat seine Kompetenz überschritten habe. «Die Sichereit auf der Strasse ist wichtig.

Doch solche ‹Fallen› aufzustellen, hat damit nichts zu tun. Es geht um die Aufbesserung der Staatskasse.» Martin Jegge (EDU) warf der für die Sicherheit zuständigen Stadträtin Priska Seiler Graf vor, es gehe beim Thema Geschwindigkeitsmessanlage nicht so sehr um die Sicherheit, vielmehr befriedige sie damit ihren Drang nach Selbstverwirklichung. Die Angegriffene blieb äusserlich ruhig und konterte: «Ich bin seit 1998 im Rat und habe einiges erlebt. Aber heute ist eine Linie des Anstands und Respekts überschritten worden.» Sie erklärte, die Fragen der Interpellation seien berechtigt und würden minutiös beantwortet.

Diskussionen sind nur auf Antrag möglich

Zu allen fünf Interpellationen gab es nach der Begründung weitere Wortmeldungen. Nachdem auch die Gebührenordnung beim Parkplatz Schluefweg von Roman Walt (GLP) und die Fluglärmreduktion von Heiri Brändli (EVP), zu Voten aus beiden politischen Lagern geführt hatten, ergriff Stadtrat René Huber (SVP) das Wort: «Im Sinne eines speditiven Ratsbetriebs sind Diskussionen bei Interpellationen nur auf Antrag möglich.» Wortmeldungen nach der jeweiligen Begründung, um «Frust loszuwerden» seien nicht Sinn und Zweck der Sitzung. «Sein Missfallen kann man nach der erfolgten Antwort aus dem Stadtrat ausdrücken.»

Aus Gründen der Fairness liess die zu jener Zeit noch amtierende Ratspräsidentin Irina Bannwart Wortmeldungen beim Thema Verkehrsfreies Stadtzentrum, ebenfalls von Heiri Brändli, zu. Darin ging es um die Siutation im Stadtzentrum nach der Realisierung der Glattalbahn und eine mögliche Verkehrsberuhigung im Zentrum. Der Stadtrat beantwortet alle Interpellationen schriftlich. (Zürcher Unterländer)