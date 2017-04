Warten auf Turnverein-Batzen

An der Opfiker Gemeinderatssitzung vom Montag hat vor allem ein Thema etliche Besucher auf die Tribüne gelockt: Das Stadtparlament sollte einen namhaften Beitrag für den Ersatzbau des TV-Vereinshauses an der Zunstrasse sprechen. Von den veranschlagten Kosten von 540 000 Franken soll die öffentliche Hand 80 Prozent übernehmen, «maximal jedoch 400 000 Franken» (Kostendach). So steht es im Antrag des Stadtrats.

Allerdings war schon zehn Minu­ten nach Sitzungsbeginn klar: Zu einem Entscheid in der Sache würde es an diesem Abend nicht kommen: Der Rat folgte ­ohne Gegenstimme dem Antrag der Rechnungsprüfungskommission (RPK), das Geschäft von der Traktandenliste zu streichen. Man wolle die Sache mit dem Stadtrat und dem Verein «nochmals besprechen», hiess es seitens der RPK. Der aktuelle Abschied «lässt noch zu viele Fragen offen», das Ziel müsse eine gemeinsame Lösung sein, der vorliegende Abschied sei «ungültig».

Mit dem Entscheid, nicht entscheiden zu wollen, hat der Opfiker Gemeinderat die Akte TVO-Haus verschoben – und das tut er nicht zum ersten Mal: Es war im August 2014, als der Verein zum ersten Mal mit einem Plan für ein neues Vereinsdomizil an den Stadtrat gelangte und um finanzielle Unterstützung bat. Im März 2015 wies das Parlament den quasi gleichen Antrag (80% und maximal 400 000 Franken) an die Stadtregierung zurück. Es verlangte, dass eine breite Trägerschaft aus mehreren Vereinen gefunden werden müsse.

Knackpunkt Mieten

Eine solche vereinsübergrei­fende Trägerschaft liess sich bis heute nicht finden. Derweil bezie­hen sich die «offenen Fragen», welche die RPK nun zur aber­­maligen Vertagung des ­Geschäfts veranlassten, auf die Finanzen: Wie RPK-Chef Peter Bührer gestern ausführte, sind die ergänzenden Auflagen, welche die RPK zum stadträtlichen Antrag macht, nicht unstrittig.

Konkret geht es dabei um die ­Höhe der Mietreduktionen für ortsansässige Vereine (Miete für ein Wochenende 150 statt 380 Franken). Die Sach­lage dreht sich nicht nur um die Einnahmen für den TV, sondern auch um die Frage, wie viel der Verein an Mindereinnahmen (durch eben jene Reduktionen) von seiner jährlichen Pachtzahlung an die Stadt (4000 Franken) abziehen kann.

Einen weiteren Diskussionspunkt bilden die Fristen, die für auswärtige beziehungsweise einheimische Vereine bei der Buchung des Vereinshauses gelten sollen. Jetzt wolle man sich noch einmal mit dem Verein und dem Stadtrat an einen Tisch setzen und diese Punkte klären, sagte Bührer. Er gehe davon aus, dass man das Geschäft vielleicht schon im Mai, sicher aber bis im Juni abschliessen könne.

Zurück an den Stadtrat

Im weiteren Verlauf der Sitzung hat der Gemeinderat diskussionslos zwei Geschäfte an den Stadtrat zurückgewiesen; beide Male im Einvernehmen mit der Stadt­regierung. Beim einen handelt es sich um die Prostitutionsverordnung (PrVO). Nachdem die Stadt Zürich ihre Vorschriften bezüglich Prostitution verschärft hatte, schlug der Opfiker Gemeinderat Richard Muffler (SVP) 2014 vor, dass Opfi­kon eine eigene PrVO erhal­ten sollte, um ein allfälliges Überschwappen von Bordellen aus Zürich zu verhindern.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK), die sich seit der Verabschiedung des PrVO-Entwurfs im Juni 2015 mit dem Dossier beschäf­tigt, schlug nun die Aufschiebung vor, weil die aktuelle Fassung der Verordnung der übergeordneten Bau- und Zonenordnung widersprechen könnte. Man will erst die Teilrevision der BZO abwarten, bevor der Stadtrat mit einem frischen PrVO-Beschluss ans Stadtparlament gelangen würde.

Ähnlich verhält es sich mit der Polizeiverordnung, die von der GPK zur Zurückweisung vorgeschlagen war. Dort war gemäss Stadtrat Marc-André Senti das neue Taxigesetz der Grund dafür, war­um man im Herbst beschlossen habe, noch abzuwarten. Auch hier geht es letztlich darum, dass eine lokale Verordnung nicht im Konflikt mit übergeordnetem Recht stehen darf. Schliesslich geneh­migte der Rat ohne Gegenstimme einen Kredit von knapp 1,1 Millionen Franken für die Sanierung eines Abschnitts der Rietgrabenstrasse. (Zürcher Unterländer)