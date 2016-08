Wasser aus der Glatt macht Forscher glücklich

Bisher haben Experten alle Organismen eines Flusses aufwendig sammeln und bestimmen müssen, um dessen Artenvielfalt zu charakterisieren. Forschende der Uni Zürich und der ETH-Forschungsanstalt Eawag haben das Gleiche jetzt einfacher geschafft: durch Analyse der sogenannten Umwelt-DNA. Die meisten Ökosysteme stehen unter Druck durch menschliche Einflüsse.

Um Ökosysteme richtig schützen zu können, muss man ihre Artengemeinschaft kennen. Aber um diese zu charakterisieren, brauchte es bisher viel Zeit und einiges an Aufwand. Ein Forscherteam um Florian Altermatt von der Uni Zürich und der Forschungsanstalt Eawag hat sich auf eine relativ neue Idee verlegt und diese dem Praxistest unterzogen: die Artenvielfalt über sogenannte Umwelt-DNA zu bestimmen.

Dabei handelt es sich um Erbgutmoleküle, die ständig von Organismen abgegeben werden, zum Beispiel durch Kot oder Hautpartikel.

Von Fliege bis Biber

In Proben aus Boden oder Wasser lässt sich diese DNA sequenzieren, mit Datenbanken abgleichen und so bestimmen, welche Arten in dem fraglichen Ökosystem vorkommen.

Die Probe aufs Exempel machten die Forschenden um Altermatt anhand von acht Wasserproben aus der Glatt. Auf einer Länge von 15 Kilometern, von Schwerzenbach über Dübendorf und Wallisellen bis nach Glattbrugg. «Wir haben jeweils einen Liter Wasser geschöpft und konnten dann die DNA von erstaunlich vielen Arten extrahieren, von Wasserinsekten wie Eintagsfliegen bis zum Biber, der weiter flussaufwärts lebt», sagte Altermatt gemäss einer Mitteilung der Universität Zürich vom Dienstag.

Die Resultate ihrer DNA-Analyse verglichen die Forschenden mit traditionellen Schätzungen der biologischen Vielfalt. So prüften sie, ob die mit dem neuen Verfahren nachgewiesenen Arten tatsächlich in dieser Umgebung leben.

Flüsse «sammeln» DNA

In früheren Studien hatten die Forschenden bereits gezeigt, dass Flüsse die Umwelt-DNA über mehrere Kilometer hinweg transportieren. «Dies eröffnet völlig neue Ansätze, um Informationen über die Vielfalt von Organismen in Fluss-Systemen zu erhalten» so Altermatt. Auch die DNA von Organismen, die entlang des Flusses in dessen Einzugsgebiet leben, landete in den Wasserproben, wie Altermatt und Kollegen im Fachjournal «Nature Communications» berichten. Das belege das Potenzial der Methode, um die Artenvielfalt aller Tiere von Wasserinsekten bis zu Säugern zu Land zu bestimmen, schrieb die Uni Zürich.

Da sich das Verfahren automatisieren lasse, könnten künftig Daten in nie dagewesener räumlicher und zeitlicher Auflösung gesammelt werden. Allenfalls könnten die Wasserproben, die von kantonalen und nationalen Behörden täglich oder stündlich entnommen werden, um Chemikalien zu überwachen, auch zur Bestimmung der Biodiversität eingesetzt werden, sagte Altermatt. (Zürcher Unterländer)