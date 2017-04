Wegen Extrempositionen Zeit vertändelt

Was wurde um dieses Eigental gestritten. Vier Jahre lang war die Strasse gesperrt. Gemeinde- und Kantonsräte erklärten ihre Standpunkte mehrfach; Naturschutzverbände schalteten sich ein. Man berief einen runden Tisch ein, stellte Gutachten an, diskutierte und stritt viel.

Es fanden Protestaktionen statt, mit Transparenten und Traktoren wurde gegen diesen oder jenen Schritt in der Diskussion um die Zukunft des Tals protestiert, und während all dem wuchs der Frust in den anliegenden Gemein­den. Wenigstens für den «Zürcher Unterländer» war das Thema dankbar: Nicht weniger als 84 Artikel schrieben wir dazu. Von den zahlreichen Leserbriefen ganz zu schweigen.

Und nun also der Kompromiss

Endlich hat man sich gefunden, die drei zuständigen Gemeinden haben sich gutschweizerisch auf eine Lösung geeinigt. Wer die Strasse wieder offen haben wollte, darf wieder fahren, und wer sich für ihre Schliessung eingesetzt hat, erhält die Zusicherung, dass es im August 2027 fertig ist mit dem motorisierten Verkehr durchs Tal. Ende gut, alles gut also?

Nein. Denn es sollte einem schon zu denken geben, wenn der Klotener Stadtpräsident René Huber sagt, dass die jetzige Lösung ziemlich genau dem entspricht, was Kloten bereits vor vier Jahren beschlossen hat und durchsetzen wollte. Heisst konkret: Theoretisch wäre ein Sanieren der Strasse knapp ein halbes Jahr nach der Sperrung 2013 möglich gewesen.

Es muss gemeinsam nach Lösungen gesucht werden

Das Beispiel Eigental zeigt, weshalb unser politisches System ein gewisses Mass an Mündigkeit voraussetzt. Denn darüber, dass man sich hier bei uns in der Schweiz bei einem so lokalen Thema wie der Sperrung einer Verbindungsstrasse zwischen zwei Dörfern mit zusammen weniger als 7000 Einwohnern so umfangreich und langatmig streiten kann, daran ist ja vom Prinzip her nichts auszusetzen. Dass wir in diesem föderalistischen System nicht von oben herab aus Bern per Dekret gesagt bekom­men, wie wir unsere Probleme zu lösen haben, zwingt uns dazu, miteinander nach Lösungen zu suchen. Und schafft die Chance, dabei einen besseren Kom­promiss zu erzielen, weil die Mitdiskutierenden vor Ort wissen, worum es geht.

Gift für dieses System ist jedoch, wenn man zu lange nicht bereit ist, von seiner Position wenigstens ein bisschen abzu­rücken. Dann gewinnt ein solches Thema das Potenzial, sich unnötig in die Länge zu ziehen; es folgen Änderungsbegehren, Einsprachen, Rekurse, Beschwerden.

Statt zusammen speditiv zu einer Lösung zu kommen, artet die Sache in einen veritablen Streit aus. Es ist schon auffällig, wenn ­Huber sagt, eine schnellere Lösung sei durch die Extrempositionen der Interessenvertreter verhindert worden. Wenn selbst ein Mitglied der SVP wie Huber erklärt, die Positionen seien extrem gewesen, muss es um die Kompromissbereitschaft der Verhandelnden zeitweise also schlecht bestellt gewesen sein.

Die Bereitschaft zu diskutieren geht verloren

Huber sprach damit einen politischen Trend an, der vor kurzem bereits einer ande­ren Klotener Politgrösse negativ aufgefallen war. Peter Reinhard, der über 23 Jahre lang für die EVP im Kantonsrat aktiv war, bemerkte im Rückblick auf seine politische Tätigkeit, dass sich das Klima geän­dert hat. Die Tonart sei rauer geworden, polarisierender. Zunehmend gehe die Bereitschaft verloren, zu diskutieren und dadurch auch mal seine Meinung ­ändern zu können. Dabei braucht es just diese Bereitschaft, damit ein födera­listisches System funktionieren kann.

Doch es geht nicht nur um das System, es geht um die Philosophie dahinter. Wer sich in die Politik wählen lässt, der darf dabei nicht vergessen, dass er für Menschen politisiert. Politiker sind Volksbeauftragte; sie arbeiten – salopp formuliert –, damit es uns allen besser geht. Wenn dabei die Fähigkeit abhandenkommt, auch einmal einen Fehler einzugestehen, einzulenken, vielleicht nicht die gewünschte, aber dafür für beide Seiten vertretbare Lösung zu akzeptieren, dann wird es immer schwieriger, gemeinsam und nicht gegeneinander zu arbeiten.

Wohin das führen kann, dafür gibt es ­zur­zeit mehr als genügend abschreckende Beispiele. In Grossbritannien wurde die Brexit-Kampagne mit nachweislich falschen Informationen geführt, einfach nur, um auf Biegen und Brechen das gewünschte Abstimmungsergebnis zu erzielen. In den USA wurde die Regierung 2013 zu einem absoluten Ausgabenstopp gezwungen, weil man sich dadurch Vorteile in der Budget­debatte und im weiteren Sinne in der Diskus­sion um die Organisation des Gesundheitswesens versprach.

Davor müssen wir uns in der Schweiz zum Glück nicht fürchten. Alleine unser Parteiensystem, welche Parteien und Regie­rung dazu zwingt, für fast jedes Geschäft und jeden Entscheid wieder neue Verbündete zu suchen, verhindert so etwas. Und, um aufs Eigental zurückzukommen, man hat ja schliesslich einen Kompromiss gefunden, gegen den niemand mehr einen Rekurs eingelegt hat und der alleine schon deshalb als geglückt bezeichnet werden darf. Trotzdem: Wenn man 54 statt 6 Monate gebraucht hat, um eine Strasse zu sanieren und wieder zu öffnen,sorgt das schon für Stirnrunzeln.



manuel.navarro@zuonline.ch (Zürcher Unterländer)