Weichen stellen oder Markt öffnen

Am 21. Mai stimmen die Schweizer Stimmbürger über das revidierte Energiegesetz ab, das eine grundsätzliche Weichenstellung ist, wie alle politischen Lager ­betonen. Gemäss der Vorlage des Bundes sollen der Energieverbrauch gesenkt, die Energieeffizienz erhöht und die erneuer­baren Energien gefördert werden. Ausserdem dürfen dann ­keine neuen Kernkraftwerke mehr gebaut werden. Da die SVP gegen das vom Parlament ver­abschiedete Gesetz das Referendum ergriffen hat, entscheidet nun das Volk über die Vorlage.

Argumente entwirren

Am Podium in Bülach disku­tieren Rudolf Rech­steiner (SP) und Martin Neukom (Grüne) als Befürworter der Energiestra­tegie. Als Gegner der Vorlage präsen­tieren sich Andri Silberschmidt (Jungfreisinnige) und Clau­dio Za­netti (SVP). Unter der Leitung von Benjamin Geiger, Chefredaktor des «Zürcher Unter­länders», wird versucht, die Argu­mente, die für und gegen die Energiestrategie sprechen, zu entwirren und für die Stimm­bürger verständlich zu machen. Auf die Frage nach Alternativen zur Energiestrategie des Bundes machen Clau­dio Za­netti und ­Andri Silberschmidt den 35 Podiumsgästen in ihren Stellungnahmen schnell klar, dass sich ihres Erachtens der Staat grundsätzlich aus dem Energiemarkt raushalten solle. «Ein Verbot von neuen AKW ist nicht der Hauptaspekt der Vorlage, zumal diese rein ökonomisch keine Zukunft haben», äussert sich Silberschmidt. Mit einem Ja zur Energiestrategie würden die Kosten für Strom und andere Energien schnell steigen, befürchtet er.

Weniger Staat als Alternative

Laut Za­netti beginnen die Probleme dort, wo der Staat sich einmischt. Er bietet keine Gegenstrategie zur Abstimmungsvor­lage, sondern will den Markt spielen lassen. Rech­steiner macht geltend, dass ohne staatliche Eingriffe viele Neuerungen nicht durchgeführt werden, weil es bequemer ist. Vermieter beispielsweise würden, so lange es geht, auf Ölheizungen setzen, weil die Mieter sowieso zahlen müssten. Der Strommarkt in der Schweiz ist zurzeit unter anderem deshalb unter Druck, weil über den Handel importierter Strom sehr viel billiger ist, als der in der Schweiz produzierte. Neukom legt plau­sibel dar, wie die Gestehungs­kosten beim europäischen Handel für erneuerbare Energien zurzeit nicht realisierbar sind. «Dar­um braucht es staat­liche Korrekturen. Die Schweiz könnte theoretisch auch den Strom nur noch aus dem Ausland impor­tieren», sagt Neukom. Er möchte aber Strom aus der Schweiz und damit auch eine gewisse Unabhängigkeit vom Ausland.

Kostenwahrheit gefordert

Silberschmidt findet Atom­strom zu günstig und plädiert für Kostenwahrheit bei allen Energieträgern. Dann würde der Markt sich selber regu­lieren. Rech­steiner kontert vehement, dass die Freisinnigen schon lange von Kostenwahrheit sprechen würden, sich aber gegen Vorstösse, die in ­diese Rich­tung zielen, bei der Umsetzung jedes Mal dagegen wehren würden. Silberschmidt meint pikiert, dass er solche Angriffe an einem Podium noch nie erlebt ­habe. Geiger als Moderator ­bringt die Kontrahenten wieder auf die sachliche Ebene zurück.

Nein-Plakat überzeichnet

Zanetti legt klar und deutlich fest: «Ich will es hell und warm, ich will eine solide Grundversorgung und niemanden, der mir vorschreibt, woher ich Strom ­beziehe oder wie viel Energie ich sparen muss.» Nach einigen Seitenhieben in Richtung En­gage­ment von Bundesrätin Leuthard bei der Vorlage korrigiert Rechsteiner: «Das ist nicht das Hobby von Leuthard. Es geht uns alle etwas an.» Es gehe auch nicht um Subventionen, sondern der Konsument zahle nach dem Verbraucherprinzip. Er fragt in die Runde, wieso wohl die Aktien von Tesla mittlerweile mehr wert sind als diejenigen von General Motors. Das Publikum spendet Applaus. Lange zu reden geben die grossen Differenzen bei den Kostenberechnungen. Die Befürworter sprechen von 80 Franken pro Haushalt pro Jahr, welche die Vorlage kosten werde. Das Nein-Lager wirft 3200 Franken in die Runde und auf ihre Plakate. Auf Nachfrage gibt Zanetti zu, dass dies die hochgerechneten Kosten sind für weitere Etappen, mit denen nach Annahme der Vor­lage zu rechnen sei. Die Erläuterungen der Befürworter, die vorrechnen, dass die Kosten bereits in den laufenden Erneuerungen und Investitionen enthalten sind, sind aber ebenso einleuchtend.

Beim Apéro wird zwar noch heftig weiter diskutiert. Die Meinungen sind aber mehrheitlich schon gemacht. ()