Weihnachtstisch für alle decken

Gestern Morgen im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach: Zehn Mitarbeitende bereiten das Sortiment für die Kunden von «Tischlein deck dich» vor. Salat, frische Champignons, Gemüse, Brot und vieles mehr sind im Angebot für die rund 60 Kunden aus der Stadt und umliegenden Dörfern. Nach dem Zufallsprinzip – die Reihenfolge wird jede Woche ausgelost – dürfen die Kunden die Artikel auswählen. Brigitta Hanselmann, freiwillige Mitarbeiterin und seit den Anfängen vor sieben Jahren mit dabei, überreicht einer Kundin den gewünschten Artikel. Dabei erklärt sie, wie man ein Gemüse zubereitet, oder klärt über das Haltbarkeitsdatum auf. Auf diese Weise wird die Runde durch den improvisierten Verkaufsladen gemacht. Auf der Bezugskarte ist vermerkt, wie viele Personen im gleichen Haushalt leben, und je nachdem steht der Kundin eine bestimmte Menge zu.

Mit wenig zufrieden sein

Geduldig wartet eine 40 Jahre ­alte Bülacherin, bis sie an der Reihe ist. Die Mutter dreier Kinder im Alter von 16, 13 und 9 Jahren nutzt das Angebot seit zwei Jahren. Sie feiert keine Weihnachten; die Familie gehört einer ande­ren Religion an, dennoch ­sehen die Kinder die Auslagen in den Läden und wissen von den Geschenken ihrer Kameraden. «Der Älteste versteht es, wenn ich erkläre, dass das Geld für ­Ge­schenke oder Essen nach unseren Wünschen fehlt», sagt die Bülacherin nachdenklich. «Für die Jüngeren ist es oft schwierig, auf alles verzichten zu müssen.»

Sie selber sieht, dass viele Menschen nicht aufs Geld achten müs­sen und entsprechend grosszügig einkaufen. «Oft macht es mich aber schon traurig, wenn ich die überfüllten Einkaufswägeli sehe und die Vermutung naheliegt, dass ein guter Teil der Lebensmittel im Abfall endet.» Dies sei bitter, da sie jeden Franken zweimal umdrehen müsse.

Die Dankbarkeit für «Tischlein deck dich» ist bei allen gross. Die Menschen schätzen es, dass sie mit dem wöchentlichen Einkauf das schmale Budget etwas entlasten können. «Ich wüsste nicht, wie ich ohne den Einfranken­einkauf über die Runden käme», ist eine oft geäusserte Meinung.

Mehr Produkte, mehr Kunden

Zurzeit bewegt das Angebot sich im üblichen Rahmen. Nach den Festtagen finden vielleicht auch weihnachtliche Restprodukte wie exotische Früchte oder Panet­tone den Weg in eine der Abgabestellen.

Mirjam Meier, Sozialdiakonin der reformierten Kirche und Leiterin von «Tischlein deck dich», beobachtet, dass die Quantität der Lebensmittel, welche den armuts­betroffenen Kunden zur Verfügung stehen, in den ver­gangenen Jahren stets zuge­nommen hat. Jedoch auch die Anzahl an Sozialhilfebezügern. «Von unse­rem Angebot profitieren schluss­endlich rund 250 Personen», hat sie berechnet.

In der Abgabestelle Bülach arbeiten 25 freiwillige Mitarbeitende, etliche schon viele Jahre. Mirjam Meier sagt: «Die Freiwilligen sind das Herz von ‹Tischlein deck dich›.» (Zürcher Unterländer)