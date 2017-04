Weinbauern wollen mit einem Helikopter den Bodenfrost bekämpfen

«Nach den Ostern droht der Kälteschock. Für Apfel und Wein könnte es kritisch werden.» Diese Meldung vom Samstag liess die Weinbauern von Freienstein-Teufen aufhorchen. Denn der Schrecken vom letztjährigen Spätfrost sitzt noch tief. «In manchen Lagen mussten wir Ernteausfälle von 70 bis 80 Prozent verzeichnen», erklärt der Teufener Weinbauer Peter Stucki.

Auch dieses Jahr könnten Frostnächte mit Minusgraden verheerende Folgen haben und bei den Weinkulturen zu massiven Schäden führen. Denn die Weinreben seien dieses Jahr aufgrund der warmen Witterung sehr früh ausgetrieben. Die Knospen hätten sich bereits vor zwei Wochen geöffnet, schildert der Weinbauer. Die Gefahr für Frostschäden sei dementsprechend gross.

Helikopter soll kalte Luft verwirbeln

Auf der Suche nach einer Lösung im Kampf gegen den Frost sind die Mitglieder der Weinwelt Freienstein-Teufen, eines Zusammenschlusses von Weinbauern der Umgebung, auf etwas ganz Spezielles gestossen. Ein Hubschrauber soll ihnen als Frostschutzmittel dienen. Mit seinen Rotorblättern soll der Helikopter die Luft über den Weinbergen verwirbeln und damit wärmere Luftmassen gegen den Boden drücken. Dazu soll der Hubschrauber ab sechs Uhr morgens mit Schritttempo im Zehnminutentakt die Reben überfliegen.

Wegen des Nachtflugverbotes sind Einsätze vor sechs Uhr nicht möglich. Allerdings würden die Temperaturen auch erst kurz vor Sonnenaufgang ihre Tiefstwerte erreichen. Daher würden Überflüge um diese Zeit immer noch Sinn machen, schildert Stucki. «Der Helikopter wäre während ein bis anderthalb Stunden im Einsatz, bis die rettende Sonne kommt und die Atmosphäre erwärmt.»

Der Testflug erfolgt vielleicht am Freitag

Ursprünglich hätte der Helikopter ab Mittwoch die Freiensteiner Reben überfliegen sollen. Doch mittlerweile hätten sich die Wetterprognosen massiv verbessert. Allenfalls kommt der Hubschrauber nun am Freitagmorgen zum Einsatz, falls dann die Temperaturen tatsächlich in den Minusbereich abrutschen.

Die Helikoptermethode sei ­bisher in Südfrankreich und Deutschland erfolgreich angewandt worden, berichtet der Weinbauer. Ob es auch in Freienstein klappt, sei allerdings nicht sicher. Dazu müssten einige meteorologische Vorgaben erfüllt sein. So müsste etwa die Luft in geringer Höhe bereits bedeutend wärmer sein. Sprich: Der Kaltluftsee darf nicht zu tief sein. Beim ersten Überflug werde es sich daher auch um einen Testflug handeln. «Wenn es nichts nützt, würden wir die Übung relativ schnell abbrechen.»

Stucki hofft jedoch sehr auf einen Erfolg. Denn der Hubschrauber sei eine effiziente und ökologische Lösung, sagt der Weinbauer. Frostkerzen hingegen seien ein sehr teures und aufwendiges System. Je nach Temperatur benötige man pro Hektare 200 bis 400 Kerzen, um den Bodenfrost erfolgreich zu bekämpfen. Dabei würden bis zu 1,5 Tonnen Paraffin verbrannt. «Alleine die Materialkosten belaufen sich pro Hektare auf rund 2500 Franken.»

Dennoch wollen die Freiensteiner Weinbauern auch den Einsatz von Frostkerzen nicht ausschliessen.

In einem Punkt schneiden die Frostkerzen jedoch deutlich besser ab als der Retter aus der Luft. Die Kerzen produzieren keinen Lärm. Dessen sind sich die Teufener Weinbauern auch bewusst. Stucki bittet daher die Bewohner um Verständnis und entschuldigt sich für die Lärmbelästigung. Gleichzeitig wirft er ein: «Ein weiteres Jahr mit massiven Frostschäden und den daraus folgenden Ernteeinbussen wäre für uns Weinbauern ein grosses Problem.» (Zürcher Regionalzeitungen)