Weine, die schmecken und die Umwelt schonen

Piwi-Weine schneiden am besten ab

Am besten für die Umwelt ist Bioweinbau mit Piwi-Sorten. Das hat eine Studie der Fachhochschule ergeben.

In Rebbergen ist der Einsatz von sogenannten Pflanzenschutzmitteln allgemein be­­trächtlich. Um auch in regenreichen und sonnenarmen Jahren gute Ernten einzufahren, rücken Weinbauern den Schädlingen mit Fungiziden und anderen Pestiziden zu Leibe. Insbesondere der Echte und Falsche Mehltau – ein Pilz – und die Fäulnis bereiten grosse Probleme. Vor allem, wenn man Sorten anbaut, die eigentlich besser für südlichere Regionen geeignet wären.

Deshalb wird seit vielen Jahren an pilzwiderstandsfähigen Sorten (Piwi) geforscht. Dabei kreuzt man alte europäische mit amerikanischen Trauben, die resistenter gegen Pilzbefall sind. Erst seit einigen Jahren sind die Piwis auch geschmacklich auf den Vormarsch.

Bio-Piwi am besten

Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) von letztem Jahr hat ergeben, dass Wein aus Piwi-Traubensorten unter den Schweizer Weinen am umweltfreundlichsten ist. Er schneidet sogar noch besser ab als Bioweine allgemein. Zusammen mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FibL) haben die Forschenden die gesamte Umweltbilanz von insgesamt acht Weingütern unter die Lupe genommen. Darunter waren je zwei Biohöfe in der West- und Ostschweiz sowie je zwei Betriebe mit integrierter Produktion (IP).

Dabei zeigte sich, dass Piwi-Sorten deutlich am wenigsten Emissionen verursachen – und dies bei beiden Anbauarten gleichermassen. Die Rebsorte schlug in Sachen Umweltbelastung deutlich stärker zu Buche als das Kriterium biologisch oder konventionell.

Denn die Achillesferse des Bioweinbaus ist das Kupfer, das in grossen Mengen gegen Pilzbefall gespritzt wird und sich in den Böden anreichert. Kupfer kommt auch im konventionellen Anbau zum Einsatz, jedoch in geringeren Mengen. Hier entstehen hingegen mehr Belastungen durch Dünger und Pestizide.

Auch Transport schenkt ein

Indem bei Piwi-Sorten weniger häufig gespritzt werden muss, kann auch der Treibstoffverbrauch für die Traktorfahrten im Rebberg reduziert werden, wie der Schlussbericht der Studie festhält. Insgesamt wurden 19 Kriterien untersucht – vom Anbau der neuen Rebstöcke über die Pflege der Pflanzen und deren Auswirkungen auf Luft, Böden und Gewässer bis zum Energieaufwand bei der Flaschenherstellung und dem Transport. Weil die verschiedenen Betriebe sehr unterschiedlich arbeiten und auch nicht überall die gleichen klimatischen und topografischen Vor­aussetzungen vorhanden sind, seien die Belastungen sehr verschieden ausgefallen, schreiben die Wissenschaftler. Die Umweltauswirkungen von Piwi-Sorten sind gegenüber konventionellen Sorten zwischen 21 und 61 Prozent geringer.

Auf der positiven Seite stark ins Gewicht fallen bei der Umweltbilanz hohe Erträge und ein geringer Verlust des Artenreichtums im Rebberg. Der Wein sollte in leichte Flaschen abgefüllt werden. Und nicht zu vernachlässigen ist auch der Transport zum Endkunden: Wer mit dem Privatauto auf ein abgelegenes Weingut fährt, um seinen Weinkeller aufzustocken, verursacht dabei beträchtliche Mengen an Treibhausgasen.asö