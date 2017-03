Weiterer Taubenzüchter verurteilt

Erneut musste sich ein Taubenzüchter vor der Justiz verantworten, dieses Mal vor dem Bülacher Bezirksgericht. Dem 36-jährigen Mann aus Kosovo wurde vorgeworfen, einen seiner Flugtippler mit Gift präpariert zu haben, um damit einen Greifvogel zu vergiften. Die Taube war aber, bevor sie Schaden anrichten konnte, zum Taubenschlag zurückgekehrt und wurde dort ausserhalb des Geheges von einem Polizisten entdeckt. Er sperrte die Taube kurzerhand in den Vogelschlag des Angeklagten und wartete auf diesen. Als der Polizist den Züchter schliesslich konfrontieren konnte, liess dieser die Taube frei und versuchte sie zu verscheuchen, was ihm aber nicht gelang. Der 36-Jährige verschwand danach für einen Monat in Untersuchungshaft.

Kein Geständnis, keine Einsicht

Das Gericht verurteilte den Kosovaren gestern nun wegen Tierquälerei, Vergehens gegen das Chemikaliengesetz und gegen das Bundesgesetz über den Umweltschutz und des Verwendens einer verbotenen Jagdmethode zu einer bedingten Geldstrafe von 9000 Franken und einer Busse von 1500 Franken.

Der Angeklagte zeigte sich vor Gericht alles andere als geständig. «Ich habe nichts gemacht», sagt er mehrmals verärgert. Sein Verteidiger verwies darauf, dass sich die gefundene Taube nicht innerhalb des Schlags des Beschuldigten befunden habe. «Die Taube könnte dem Angeklagten einfach zugeflogen oder gar untergeschoben worden sein», führte er aus. So sei es nicht unüblich, dass einem Züchter Tauben zufliegen. Laut dem Angeklagten geschehe dies mehrmals im Jahr. Eine seiner Tauben sei einmal gar bis nach Montreux abgehauen.

Ein Expertengutachten, welches die präparierte Taube dem Schlag des angeklagten Züchters zuordnete, wies der Verteidiger zurück. So sei der Gutachter kein Experte für Zuchttauben im Speziellen. Ein Antrag des Anwalts, das entsprechende Gutachten nicht zu berücksichtigen, wurde vom Gericht allerdings zurückgewiesen.

Hinweise auf zweite Tat

Zum Verhängnis wurde dem Züchter, dass in unmittelbarer Nähe zu seinem Schlag ein sogenannter Rupfplatz gefunden wurde. Das heisst, dass ein Greifvogel an dieser Stelle eine geschlagene Taube verzehrt hat. An den gefundenen Federn wurde ebenfalls Gift festgestellt. Zudem war die Taube mit demselben Farbspray markiert worden wie die lebendig geborgene Ködertaube.

Ausserdem machte der 36-jährige Angeklagte, wenn eine Taube nicht mehr zurückkehrte, in seinem Journal jeweils den Eintrag «Wanderfalke». Einträge aus Wettkampfprotokollen zeigten zudem, dass die Tauben des Züchters während des Wettfliegens mehrmals von Wanderfalken angegriffen wurden.

Zudem wurde bei dem Kosovaren ein illegales Pflanzengift sichergestellt. Dieses sei aber noch verschlossen gewesen, wie der Angeklagte und sein Verteidiger mehrmals betonten. Für das Gericht reichten diese Indizien jedoch aus, um den 36-Jährigen zu verurteilen.

Landesweit der zweite Fall

Es handelte sich gestern landesweit um den zweiten Fall, bei dem sich ein Taubenzüchter vor Gericht verantworten musste. Der erste Fall fand ebenfalls im Unterland statt, vor dem Bezirksgericht Dielsdorf. Der 42-jährige aus Mazedonien stammende Angeklagte zeigte sich damals geständig. Er hatte eine Taube mit Nervengift präpariert und damit einen Habicht getötet.

Greifvögel sind vielen Taubenzüchtern ein Dorn im Auge. An Wettkämpfen messen sie sich darin, wessen Tauben am längsten in der Luft bleiben. Dabei sind die Tiere eine gute Beute für Wanderfalken, Habichte oder Sperber. In einschlägigen Internetforen rufen verschiedene Züchter deshalb dazu auf, die Greifvögel mittels präparierter Tauben auszurotten.

Der Bestand der geschützten Wanderfalken hat sich in der Nordostschweiz und dem Kanton Zürich laut Birdlife Schweiz in den letzten Jahren arg dezimiert. Bei den Vogelschützern geht man davon aus, dass die Vergiftungsaktionen mit ein Grund sind für den Bestandesrückgang.

(Zürcher Unterländer)