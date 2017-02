Wenn die Clowns das Altersheim erobern

Humor und Lachen als Lebenselixier, diesem Motto folgend organisierte das Team rund um Heimleiter Philipp Frauenfelder kürzlich einen Humortag. Die Erfahrungen der letzten Jahre habe aufgezeigt, dass eine solche Abwechslung von den Bewohnern sehr geschätzt wird, sagt Frauenfelder. Nebst einer gepflegten Unterhaltung habe ein solcher Anlass auch einen therapeutischen Hintergrund: Lachen und Humor fördern den sozialen Zugang, öffnen das emotionale Verhalten und steigern die Lust am Kommunizieren.

Humor in jedes Zimmerverteilt

Mit Heugabel, Kuhglocke, behorntem Helm und angeschnalltem Melchstuhl besuchten die beiden Clowns Daniel Hochstrasser und Mischa Niedermann als Fluppi und Franzli die Bewohner auf ihrem Zimmer. In vertrautem und auch privatem Rahmen verflogen Berührungsängste und Hemmungen bei den Bewohnern schnell. Es wurde getanzt, gesungen, zusammen geschäkert und viel gelacht. Am Schluss stand ein Erinnerungsfoto auf dem Programm.

In dieser Manier zogen die beiden ausgebildeten Schauspieler der Vereinigung Comico in ihrer Clownmission von Zimmer zu Zimmer. Dass auch die rote Clownnase nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Im ­«Stübli» stiessen die Clowns am späteren Nachmittag auf eine kleinere Gruppe Bewohner und integrierten die älteren Personen spontan in ihr Programm. Interessiert beobachtete eine Pflegerin das Geschehen und staunte im Speziellen über eine Bewohnerin. «Haben Sie gesehen, diese Frau singt mit den Clowns zusammen! Normalerweise spricht sie fast kein Wort», bemerkte sie, von der Situation beeindruckt.

Soziale Integration gegen Langeweile und Einsamkeit

«Genau wegen solcher Interaktionen ist ein solcher Tag Gold wert», erklärte Heimleiter Philipp Frauenfelder. Mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm biete das Betreuerteam des Alters- und Pflegeheims Eichhölzli seinen Bewohnern ein ausgewogenes Programm. Die soziale Integration stehe dabei im Fokus. Damit werde einer drohenden Vereinsamung im Alter aktiv entgegengewirkt. Wichtig ist dabei der Heimleitung, dass niemand gezwungen wird, dass aber jeder die Möglichkeit hat, ein soziales Umfeld aufrechtzuerhalten.

Das Alters- und Pflegeheim Eichhölzli beherbergt aktuell 35 Gäste. Vermehrt wird das Angebot auch von Personen aus der Region wahrgenommen. Dies als mögliche temporäre Entlastung von Familien nach Krankheit oder Unfall oder zur Begleitung im letzten Lebensabschnitt.

Sinn für Unsinn, getreu diesem Motto waren Clowns und Betreuer am Abend sichtlich erschöpft. Derweil liessen die Bewohner den Tag entspannt und zufrieden Revue passieren. (Zürcher Unterländer)