Schaut man das breitgefächerte Angebot an, so werden alle Sinne angesprochen. Essen, Trinken, Musik und Tanz sowie Bewegung. Freuden des Lebens und Aktivitäten, welche die Menschen verbinden. «Wir tragen uns seit ungefähr zwei Jahren mit dem Gedanken, das Festleben in Embrach zu beleben und besonders auch den unteren Dorfteil mehr zu berücksichtigen», erläutert Erhard Büchi, Gemeindepräsident und Präsident der Kulturkommission in Embrach.

Auch mit dem Hintergrund, dass die Embracher Chilbi an Attraktivität eingebüsst habe und selbst mit neuen Ideen und Bemühungen aus der Bevölkerung nicht mehr belebt werden konnte. Das Fest der Kulturen soll in der guten alten Tradition des Dorffestes anknüpfen.

Bekenntnis zu Dorfteil

Das Oberdorffest ist zu einem festen Grösse geworden. Jedes dritte Jahr sind alle Vereine auf den Beinen um einen tollen Anlass auf die Beine zu stellen. «In den zwei Jahren dazwischen möchten wir mit dem Kulturfest, dem Vereinsleben eine Plattform bieten, wo die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen um sich kennenzulernen und ihren Verein präsentieren können», sagt Bigna Mosca, Mitglied der Kulturkommission. Die Mischung mache den Reiz aus und es sollte für jeden etwas dabei haben. Dass das Fest rund ums Schulhaus Ebnet stattfindet, sei ein klares Bekenntnis, zum unteren Dorfteil.

Ein grosses Thema spiele die Integration. «Wer sich in einem Dorfverein engagiert, der ist angekommen», bringt es Erhard Büchi auf den Punkt. Deshalb sei es erfreulich, dass sich die unterschiedlichsten Vereine an diesem Tag ergänzen. «Ein neu gegründeter Mittelalterverein präsentiert sich, indische und balkanische Köstlichkeiten werden serviert, die Dribbling-Schule von Rifat Kika stellt sich vor und angesichts der geografischen Nähe zum Durchgangszentrum konnte auch dieses sowie der Flüchlingstisch für eine aktive Teilnahme gwonnen werden», hält Büchi fest.

Kein kommerzieller Anlass

Die Gemeinde Embrach beteiligt sich an den Kosten für die Infrastruktur. Den grössten Teil stemmen aber die Vereine selber. Auch soll «Embri für alli – ein Fest der Kulturen» preislich moderat gestaltet werden. „Wir möchten, dass es für Familien mit Kindern erschwinglich sein wird, gemeinsam am Fest teilzunehmen», sagt Bigna Mosca.

Vereinzelt sagte ein Verein ab, als sie dafür angefragt wurden, aber mit dem aktuellen Mix kann sich das Fest durchaus sehen lassen. Das Tagesprogramm mit dem Embri-Parcours wendet sich an Familien, das Abendprogramm bietet Musik und Tanz. Sollte es einen Kälteeinbruch geben, findet der Abendteil mit Musik und Tanz in der Turnhalle Ebnet statt.

Der Präsident der Kulurkommission hegt gar die Hoffnung: «Schön wäre es, wenn dieses Fest der Auftakt von einer langfristigen Festkultur für alle werden könnte.» (Zürcher Unterländer)