Werbefilm für Volksinitiative entsteht im Zürcher Unterland

Bisher gibt es die filmische Werbebotschaft für die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» erst auf Französisch. Vertreter verschiedener Berufsgattungen aus dem Landwirtschaftsbereich aber auch Künstler und ein Rentner setzen sich dafür ein, synthetische Pestizide zu verbieten. Etienne Kuhn ist Mitbegründer des Initiativkomitees. Zusammen mit einem Kameramann hat er vergangene Woche neue Sequenzen in Rümlang gedreht. Mitgemacht haben Pferdehalterin Michaela Oertli und ihr Partner Gabriel Hatzung, der Orthopäde an der Schulthess-Klinik ist. «Über einen gemeinsamen Bekannten ist dieser Kontakt zustande gekommen», erklärt Michaela Oertli. «Gesucht wurden Leute, die hinstehen und sich trauen, etwas zu sagen.»

Das Thema bekannt machen

Ein wichtiger Grund, warum die Rümlangerin sich für das Projekt zur Verfügung stellt ist die breite Abstützung der Initiative. «Sie ist aus einer unpolitischen Bürgerbewegung entstanden und nicht parteiabhängig. Sie enthält auch keinen radikalen Gesinnungshintergrund», sagt Michaela Oertli. Sie findet, es sei «höchste Eisenbahn», dass etwas gegen den Einsatz von Pestiziden getan wird. «In der Initiative geht es nicht darum, Sündenböcke wie die Chemieindustrie oder die Landwirtschaft zu finden. Die Bauern sind schon genug unter Druck.» Als Pferdehalterin ist sie sehr naturverbunden und hat auch Verständnis für die Probleme der Bauern. Doch sie ist überzeugt davon, das Thema betreffe alle, vor allem auch Private. «Wir müssen uns überlegen, ob wir in den eigenen vier Wänden und in unseren Gärten wirklich Mittel, die Pestizide enthalten, verwenden wollen.»

Bisher gibt es die Filme zur Unterstützung der Initiative erst auf Französisch. Quelle: Youtube

Gabriel Hatzung ist als Mediziner ebenfalls für dieses Thema sensibilisiert und will einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Er äussert sich im Werbespot unter anderem mit den Worten: «Die künstliche Festlegung von Grenzwerten für hochgefährliche Rückstände von Giften in unserem Grundwasser kann nicht die Legitimation dafür sein, dass wir so unsere Gesundheit gefährden lassen.» Auch Michaela Oertli sagt ihre Meinung in dem Film klar und deutlich: «Es muss ein Umdenken stattfinden, viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Mit der Initiative hat das Volk die Möglichkeit, sich dafür einzusetzen, dass etwas bewegt wird und eine neue Richtung eingeschlagen werden kann.»

Frist läuft noch ein Jahr

Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» ist Ende November letzten Jahres im Bundesblatt veröffentlicht worden. Die Unterschriftensammlung läuft noch bis Ende Mai 2018. Sie fordert ein Verbot der Verwendung und des Imports von Pestiziden, von denen rund 2000 Tonnen jährlich in der Schweiz verkauft werden.

Alle Infos zur Initiative und die Filme finden sich auf www.future3.ch. (bag)