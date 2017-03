Wieder eine Swiss-Notlandung

Am Sonntagabend kurz nach 22 Uhr startete Flug LX 92 planmässig am Flughafen Zürich, Destination Sao Paulo, Brasilien. Irgendwann in der Luft kam es zu einem technischen Defekt. Eine Notlandung in der senegalesischen Hauptstadt Dakar wurde eingeleitet, dies ist einem Tweet von «Flighradar24» auf Twitter zu entnehmen.

Die Landung in Dakar sei problemlos verlaufen, wird Swiss-Sprecherin Karin Müller auf «blick.ch» zitiert. Flug LX 92 hat 215 Passagiere an Bord.

Der Airbus A340-313 ist derzeit am Boden, ein Weiterflug nicht möglich. Swiss suche nach einer Lösung, wie die Passagiere möglichst schnell nach Sao Paulo transportiert werden können.

Erst anfangs Februar musste eine Maschine der Swiss wegen Triebwerkproblemen in kanadischen Iqaluit notlanden. Bei jenem Flugzeug, dass von Zürich nach Los Angeles unterwegs war, handelte es sich um eine Boeing 777. (Zürcher Regionalzeitungen)