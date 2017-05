Wildbienen erhalten luxuriöses Zuhause

Regen Anklang bei Klein und Gross fand gestern Nachmittag der Kurs zum Bau von Nisthilfen für Wildbienen. Kursleiter Ramon Weissen vom Herisauer Verein Mensch – Natur zeigte der Winklerin Marlies Betschart die Auswahl an Rohlingen. Sie hatte eines der grösseren Häuschen ausgewählt und Ramon Weissen begleitete sie zum Arbeitstisch.

Schritt für Schritt leitete er sie zum Bau an. Zuerst durfte sie das Dach, bestehend aus kleinen Holzschindeln, anbringen. «Wir verwenden für die Häuschenausschliesslich einheimisches Holz», erläuterte der gelernte Zimmermann. «Der Rohbau besteht aus Appenzeller Tannenholz, für das Dach nehmen wir dann widerstandsfähige, robuste Lärche.»

Kreativ arbeitenfür eine sinnvolle Sache

Schon bald hantierte Betschart eigenhändig mit Bohrmaschine, Beitel und Hammer. Sie nagelte eine Schindel um die andere millimetergenau an. Als Abschluss brachte Weissen zusammen mit Betschart den Dachgiebel aus Metall an. In etwas mehr als einer Stunde hatte Marlies Betschart das Schindeldach fertiggestellt. Danach stopft sie die vier Abteile mit angebohrten Hölzern und kleinen Schilfrohren.

In den kleinen Hölzchen und Schilfröhrchen verbergen sich dann die Wildbienen und Insekten. «Das macht grosse Freude, mit den eigenen Händen zu arbeiten, und dies erst noch für eine sinnvolle Sache», sagte Betschart, als sie das fertige Häuschen sah. Die Nisthilfen sind die Luxusvariante, in der freien Natur erfüllen Holzbeigen den gleichen Zweck.

Wildbienen habenwichtige Aufgaben

Am Nebentisch sass Susanne Egli aus Winkel mit ihrer sechsjährigen Enkelin Mila. «Ich habe schon eine Nisthilfe im Garten aufgestellt und beobachte jeden Tag, wie die kleinen Tierchen die Schlupflöcher benützen», erzählte Susanne Egli. Die Nisthilfe hat sie kürzlich gekauft und nimmt nun das Angebot zum Selber-eine-Bauen gerne in Anspruch. «Daran habe ich noch viel mehr Freude», sagte sie. Ramon Weissen schenkte der kleinen Mila einen Prospekt und ein Tagebuch, wo sie ihre Beobachtungen über die Wildbienen einschreiben kann.

Eine Nisthilfe könne man durchaus einige Jahre aufstellen, am besten an einer wettergeschützten Stelle ohne Luftzug. Wichtig sei auch, dass die Tierchen Blumen und Pflanzen in der Nähe finden. Umgekehrt brauchen die Pflanzen die Bestäubung durch die Bienen.

Wildbienen, die wichtigsten Blütenbesucher, sind in Not, hiess es im Inserat, und es würde ihnen an Nistmöglichkeiten und Futterpflanzen fehlen. Deshalb hilft der Verein Mensch – Natur, indem er Kurse zum Häuslebauen anbietet.

Über 600 Artenmit fleissigen Arbeiterinnen

In der Schweiz gibt es über 600 Bienenarten, etliche davon sind bedrohte Arten, die keinen Honig produzieren. Dennoch sind die unermüdlich arbeitenden Tierchen für einen Grossteil der Bestäubung der Kultur- und Wildpflanzen verantwortlich.

Am gestrigen Abend fand zudem ein Vortrag im Stadthaus statt mit dem Thema «Wildbienen, die vergessenen Bestäuber». Mit Nisthilfen, die in Vorgärten, Gartenanlagen und Waldrändern aufgestellt werden können, helfe man den fleissigen Bienchen, dass sie ihre wichtige Aufgabe, die Mensch und Natur dient, wahrnehmen können.

(Zürcher Unterländer)