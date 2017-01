Winnetou trifft auf Marsch und Polka

Der Forumsaal bei der katholischen Kirche in Glattbrugg war am Samstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. 180 Gäste wollten das Jahreskonzert 2017 der Stadtmusik Opfikon-Glattbrugg nicht verpassen. Zumal der Verein dieses Jahr sein 90-jähriges Bestehen feiert. Dementsprechend gross war das vorbereitete Repertoire, für das die 15 Musi­kerinnen und Musiker unter der musikalischen Leitung von Dirigent Eduard Kuster seit dem Sommer geübt haben.

Tradition und Moderne

«Country and More» hiess das Motto für den Abend, durch das Kuster mit viel Humor führte. Auch wenn Country für Blasmusik etwas unkonventionell erscheint, wurden die Stücke von Mitglied Jan Hasa aus Glattbrugg für die Stadtmusik so arrangiert, dass sie ideal zu Saxofon und Klarinette passten. «Jan Hasa brachte ein paar Stücke und wir fanden, dass wir Country gleich zum Motto machen könnten», sagte Präsident Werner Stalder, seit 21 Jahren bei der Stadtmusik dabei. «Er war schon in seiner Heimat Prag musikalisch tätig, machte Tanzmusik und spielt mehrere Instrumente.»

Dennoch habe man auch das Traditionelle für die Blasmusik beibehalten wollen, und so war auch die erste Hälfte des Konzerts: Polka, Walzer und Märsche ertönten im Saal. Nach dem Begrüssungsstück «Fliegermarsch» hörten die Gäste «Die Berner Stadtwache», den «Frühlingswalzer», das jazzige Medley von James Last, den Walzer «Für ­Natascha», die Polka «Nimmdir Zeit» und den mit Energieund Ironie gespickten «Coconut Song».

Auch tschechische Töne kamen vor, als Jan Hasa und seine Frau Susanna als Duo Jan & Susi auf die Bühne kamen. Danach gab es Szenenwechsel, als die Musiker in Cowboyhüten und -westen auftauchten, der Dirigent in einem Mantel, der einem Revolverhelden würdig gewesen wäre.

Vor dem Hintergrund des Gran Canyons hörte man die Countryrichtungen Bluegrass, Hillbilly, Western Music oder Honky Tonk. Die Überleitung machten vier ­Saxofone mit dem Winnetou-Thema aus «Der Schatz am Silbersee».

Die Stadtmusik spielte auch noch «Cotton Fields», «Hootenanny», Lynn Andersons berühmtes «Rose Garden» oder «Take Me Home, Country Roads» von John Denver. Das Publikum amüsierte sich prächtig und verlangte drei Zugaben.

Somit schien die Mottowahl mehr als erfolgreich zu sein. Die grosse Tombola sowie Tanz zu Musik von Jan & Susi hielten das Publikum bis 2 Uhr morgens in Feierlaune. Auch der Präsident war mit dem Anlass zufrieden: «Wir hatten einen vollen Saal und das Publikum war begeistert. Die Rückmeldungen, die ich persönlich bekam, waren durchwegs positiv, zum Beispiel, dass es ausserordentlich ist, dass ein so kleiner Verein einen solchen Abend stemmen kann.»

(Zürcher Unterländer)