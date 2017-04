Zecken gibt es nicht nur im Wald

Zecken mögen es idyllisch: Am liebsten sitzen sie in Wiesen, an Waldrändern und in Waldlichtungen oder wenigstens in einer Hecke am Wegesrand. Um einen Wirt zu finden, klettern sie auf eine Pflanze und halten sich mit den Hinterbeinen fest; das vordere Beinpaar strecken sie nach vorne, um möglichst schnell zulangen zu können, wenn ein ­Leckerbissen ihren Weg kreuzt. Wildtiere, Vieh und Haustiere, aber auch Menschen zählen zu den Wirten – wählerisch sind die kleinen Parasiten nicht.

Mit den wärmeren Temperaturen hat auch die Zeckensaison begonnen, die Stiche nehmen zu und damit das Risiko, etwa an einer Borreliose zu erkranken. Forschende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) haben vor zwei Jahren eine App auf den Markt gebracht, in dem Benutzer diese Stiche vermelden und auf einer Karte lokalisieren können. Auf mindestens zwei interessante Beobachtungen sind die Forschenden nach einer ersten Auswertung von 6338 Stichen gestossen. Erstens: Keine Region der Schweiz ist frei von Zeckenstichmeldungen, nicht einmal an die offizielle geografische Obergrenze von 1500 Metern über Meer halten sich die Tiere. Zweitens: Fast ein Viertel aller gemeldeten Stiche kommen aus Siedlungsgebieten.

Am Rhein herrscht Flaute

Ein Blick aufs Unterland verrät, in welchen Gebieten besonders viele Zeckenstiche gemeldet wurden. Als Hotspot lässt sich der Hardwald östlich von Opfikon erkennen (37 Stiche), dicht gefolgt vom «Zecken-Bermudadreieck» Bassersdorf, Nürensdorf und Birchwil (31 Stiche). Bülach kommt auf neun Stiche, wovon fünf mitten in der Stadt lokalisiert sind. In ländlichen Regionen nehmen die Meldungen ab: Im Rafzerfeld zählt die App sieben ­Stiche, auf den Gemeindegebieten von Glattfelden und Embrach je acht, in Hüttikon und Winkel vier, in Niederglatt drei Stiche. Direkt am Rhein herrscht ebenso Flaute wie in der Region Niederweningen – Bachs oder zwischen Stadel und Weiach. Die Lägern zählen immerhin acht Stiche.

Der ZHAW-Forscher Werner Tischhauser warnt jedoch vor Kurzschlüssen: Aus den Zahlen der gemeldeten Stiche lasse sich nicht auf die Zeckenpopulation schliessen. Auch in einem Wald, in dem kein einziger Stich gemeldet wurde, lauern die kleinen Blutsauger mit grosser Wahrscheinlichkeit. «Es braucht beides: den Raum, in dem sich viele Menschen bewegen, und eine hohe Zeckendichte. Wo viele Menschen sind, da ist auch die Wahrscheinlichkeit grösser, dass sie gestochen werden.»

Anhäufungen von Stichen könnten ausserdem zustande kommen, wenn ein einzelner App-User besonders aktiv ist. «In ländlichen Regionen dagegen, die schwächer besiedelt sind, werden sehr viel weniger Stiche gemeldet», sagt Tischhauser. Dieser letzte Punkt hängt mit der Datenerhebungsmethode zusammen, die die Forschenden ausgewertet haben, der sogenannten «Citizen Science»: Wissenschaftler motivieren Laien, um in ihrer Freizeit Daten zu sammeln, sodass beispielsweise Hobbyornithologen eine bestimmte Vogelpopulation beobachten. Je nach Forschungsdesign stehen die Forschenden in engerem oder loserem Kontakt zu den Datensammlern. «In unserem Fall sind die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt, weil die Daten komplett anonymisiert sind», sagt Tischhauser. Dies sei so, weil mit einem Stich auch gesundheitliche und damit sensible Daten weitergegeben werden.

Die App-User haben den Vorteil, dass das Smartphone sie nach einem Zeckenkontakt regelmässig daran erinnert, den Stich zu kontrollieren. Es geht dabei um ein frühes Erkennen einer Borrelioseinfektion – sie ist in einem frühen Stadium am besten behandelbar. (Zürcher Unterländer)