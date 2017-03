Zeitgeist unterhaltsam beschreiben

Wenn sie schreibt, schweift der Blick über die Dächer von Wallisellen und öffnet sich zum eindrücklichen Bergpanorama. Die tolle Aussicht steht stellvertretend für die Einstellung der 86-jährigen Autorin, mit offenenen Augen für Neues durchs leben zu gehen. Geboren in Lugano, wuchs sie am Bodensee auf. Gelesen habe sie schon immer. «Sobald sich Buchstaben zu Wörtern zusammensetzten, verfiel ich dem Lesen».

Während andere Kinder draussen spielten, zog es die junge Bruna in die Welt der Fiktion und der Tatsachenromane. Ihr Geschichtslehrer konnte ihre Begeisterung für historische Begebenheiten wecken. «Geschichte empfand ich immer als wichtig. Wir sollten darüber nachdenken, wie etwas war und heute ist». Davon ist Bruna Moehl überzeugt. Trotzdem wurde aus der jungen Frau keine Historikerin, sondern sie lernte den Beruf der Damenschneiderin. «Ich muss sehen wie etwas entsteht», sagt sie. Auch ihre Tätigkeit als kaufmännische Angestellte im Baugewerbe kam nicht von ungefähr. Sie besuchte möglichst oft Baustellen und sah zu, wie diese wuchsen.

Neustart mit 65 Jahren

Zusammen mit ihrem Mann Albert wagte die spätberufene Schriftstellerin bei der Pensionierung einen grossen Schritt. Sie kauften ein Haus in Florida und verbrachten während zwölf Jahren die Wintermonate dort. Ihren Mut bewies die damals 64-Jährige, indem sie sich einem Writers-Club anschloss. Wohlgemerkt, ohne die englische Sprache wirklich zu beherrschen. Dies änderte sich aber ziemlich rasch. »Die Amerikaner waren herzlich und sehr hilfsbereit. Wir schrieben jeden Monat eine Kurzgeschichte. Irgendwann forderten mich meine Freunde auf, daraus ein Buch zu machen», erinnert sie sich.

Die Themen in ihren Kurzgeschichten drehten sich immer um historische Ereignisse in der Schweiz. Ihre amerikanischen Freunde liebten diese Erzählungen. So publizierte Bruna Moehls ihre ersten beiden Bücher in englischer Sprache in den USA.

Gegensätze aufzeigen

Seit ein paar Jahren nun leben Bruna Moehl und ihr Mann wieder dauerhaft in der grosszügigen Walliseller Wohnung, die in ihrer Einrichtung einen guten Einblick gibt in zwei abwechslungsreiche Leben. Direkt unter dem alten Stadtplan von Zürich sitzend, entstand ihr jüngstes Werk »Taumel am Abgrund». Zürich steht im Zentrum des neusten Romans.

Lange war die Schriftstellerin auf der Suche nach einem Verlag. Nun ist das Buch im Zytglogge-Verlag erschienen. «Ich habe dort viel gelernt über das Schreiben», erzählt Bruna Moehl. Viel Lesen und Durchhaltevermögen, nennt sie zwei weitere Attribute um Bücher zu schreiben. Vier Jahre lang dauerte die Arbeit zum jüngsten Werk. Dreiviertel davon brauchte sie für die Recherche. Das Internet war und ist der 86-jährigen Autorin eine grosse Hilfe.

Im aktuellen Buch führt Bruna Moehl den Leser in die Schweiz der nachnapoleonischen Zeit. Sie erzählt anhand zweier Familien vom Unterschied zwischen Konservativen und Liberalen, zwischen Arm und Reich. «Ich wollte kein Fachbuch schreiben, sondern vor allem den damaligen Zeitgeist hervorheben», beschreibt sie diese Themenwahl.

Ihren neuen Ideen lässt sie jeweils freien Lauf beim Spazieren, Kreuzworträtsel lösen oder beim Nähen.

Taumel am Abgrund,historischer Roman, Zytglogge Verlag ISBN 978-3-7296-0930-3, für 36 Franken erhältlich in jedem Buchladen. Bruna Moehl kann auch für Lesungen gebucht werden. Kontakt: Zytglogge Verlag, Basel, Telefon 061 278 95 77 oder per Mail an info@zytglogge.ch. (Zürcher Unterländer)