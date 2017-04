Zollfahnder fangen Zigaretten-Schmuggler

Die Männer waren zuvor an einem unbewachten Grenzübergang in der Region Rafz in die Schweiz eingereist. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer im Juni 2016 nicht zum ersten Mal Zigaretten in die Schweiz schmuggelten, wie die eidgenössische Zollverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Zollfahnder konnten ihnen nachweisen, dass sie seit Dezember 2015 6000 Stangen zollfreier Zigaretten eingeführt und in der Region Zürich an Kioskbetreiber verkauft hatten.

Die Schmuggler hatten die Stangen in Samnaun für 40 Franken gekauft. Beim Wiederverkauf an die Kioskbetreiber erzielten sie einen Gewinn von 20 Franken. Der Schweiz gingen damit über 300'000 Franken an Einfuhr- und Tabaksteuern verloren.

Auch die Hehler kommen dran

Die Kioskbetreiber machten sich auch strafbar, indem sie die Zigaretten zu marktunüblichen Preisen ankauften und schliesslich verkauften. Ihnen wird vorgeworfen, sich als Steuerhehler betätigt zu haben. Den betreffenden Kioskbetreibern drohen hohe Geldstrafen.

Die Schmuggler müssen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen. Sie stehen unter dem Vorwurf des gewerbsmässigen Verübens von Zollwiderhandlungen und der qualifizierten Hinterziehung von Tabak- und Einfuhrsteuern.

Konsequenzen für Samnaun

Konsequenzen hat der Fall auch für Samnaun. Die Zollverwaltung stellt seit zwei Jahren eine Zunahme des Zigarettenschmuggels aus dem Zollfreigebiet fest. Sie hat in mehreren Fällen gegen Schmugglerbanden ermittelt, die jeweils Tausende Stangen Zigaretten in die Schweiz brachten. Bei der Aufklärung half dem Zoll das Rückverfolgungssystem der Tabakindustrie.

Neu gilt in den Zollfreigeschäften in Samnaun, dass pro Person und Tag nur noch zwei Stangen Zigaretten gekauft werden dürfen. Ausserdem werden Zigarettenstangen mit einem Aufkleber markiert, auf dem steht: «Duty Free». (mcp/sda)