Zu Banjoklängen Weihnachtslieder singen

Die Heilsarmee ist bekannt für ihr Engagement mit Suppe, Seife und Seelenheil. Am Fest der Gemeinschaft, das die Heilsarmee Zürcher Unterland heute Abend in ihrem Zentrum am Grampenweg in Bülach veranstaltet, wird es aber weder Suppe noch Seife geben. Für das Seelenheil hingegen ist gesorgt: Auf dem Programm steht eine Andacht, bei der auch alte Weihnachtslieder gesungen werden. Damit diese schön zum Klingen kommen, wird Monika Gehri aus Dielsdorf ihr Banjo mitbringen.Nach dem Nachtessen, das von Mitarbeitenden der Heilsarmee serviert wird, haben die Gäste die Möglichkeit, sich persönlich zu begegnen. «Dies ist unter anderem der tiefere Sinn des Festes», sagt Gehri: «Dass wir Zeit haben füreinander und Gemeinschaft pflegen.» Die Feier ist für Menschen gedacht, die den Heiligabend nicht alleine verbringen wollen.

Von der Gitarre zu Banjo

Wenn die 45-Jährige in die Saiten greift, will sie die die Gäste zum Mitsingen bewegen. Gehri hat altbekannte Melodien eingeübt und amerikanische Lieder ins Deutsche übersetzt. Sie freut sich darauf, mit den rund achtzig Besuchern auf diese Weise das Fest der Liebe zu feiern. Dazwischen gibt es geistliche Gedankenanstösse. Auch die biblische Geschichte wird vorgelesen, welche die Geburt von Jesus beschreibt.

«Ich liebe den Klang des Banjos seit jungen Jahren», sagt Gehri. Das fünfsaitige Zupfinstrument hat die amerikanische Volksmusik geprägt und spielt auch in der Westernszene eine wichtige Rolle. «Als Kind lernte ich Gitarre spielen und vor eineinhalb Jahren entdeckte ich das Banjo für mich», ­erzählt die Musikerin. Bei Hansj Looser, dem besten Banjolehrer in der Szene, nimmt sie regelmässig Privatstunden. Die Weihnachtsfeier in Bülach begleitet sie dieses Jahr bereits zum zweiten Mal mit ihrem Instrument.

Der Saal ist voll

Die Heilsarmee Zürcher Unterland bietet das Fest der Gemeinschaft seit vielen Jahren an. «Die Gäste melden sich im Vorfeld bei uns an», sagt Gehri. «Einige nehmen jedes Jahr wieder teil.» Viele davon sind regelmässige Gottesdienstbesucher, die mit der Heilsarmee verbunden sind. Andere wurden persönlich eingeladen. Die Nachfrage für den traditio­nellen Anlass ist gross: «Mehr Gäste können sie aus Platzgründen nicht aufnehmen», bedauert Gehri.

Vielseitig engagiert

Im Berufsleben bewegt sich Monika Gehri auf komplett anderem Parkett: Sie arbeitet auf einer Bank im Anlage- und Kreditgeschäft. «Ich liebe meinen Bürojob, denn ich arbeite gerne mit Zahlen», bekennt sie.

Zudem engagiert sich die vielseitig Interessierte bei der Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf, wo sie stellvertretende Zugchefin ist. Für die Feuerwehr ist sie seit zwanzig Jahren im Einsatz. In dieser Zeit durchlief sie eine Ausbildung, die sie für die heutige Führungsrolle befähigt. Verantwortung tragen, Gutes tun – auch dort wo es anzupacken gilt – gehören zu Gehris Verständnis eines erfüllten Lebens. «Das eine ist der Ausgleich zum anderen», hält sie fest.

Wenn sich die Feier heute Abend gegen 21 Uhr langsam dem Ende zuneigt, wird Monika Gehri noch die letzten Vorbereitungen für den morgigen Weihnachtstag treffen. Dann wird sie nämlich als Laienpredigerin auf der Kanzel stehen und die Frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi verkünden.



Die Anmeldefrist für die heutige Weihnachtsfeier um 18 Uhr bei der Heilsarmee am Grampenweg 15 in Bülach ist bereits abgelaufen. Wer kurzfristig dabei sein möchte, kann unter 044 860 18 74 anfragen, ob noch Plätze frei sind. (Zürcher Unterländer)