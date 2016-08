Zweckverband muss nachsitzen

Eglisau

Gebiet Schlafapfelbaum ist der Favorit

Der Zweckverband Gemeinsame Sekundarschule Eglisau – Unteres Rafzerfeld bevorzugt einen der vier Standorte, die in Diskussion sind: Sie findet, dass das Gebiet Schlafapfelbaum in Eglisau – es geht um ein Landstück neben dem Sportplatz – am besten geeignet ist für die Erstellung eines gemeinsamen Sekundarschulhauses der Gemeinden ­Eglisau, Hüntwangen, Wasterkingen und Wil. Die drei übrigen Gebiete, die geprüft wurden, sind: Bauelenzelg in Eglisau, das Schulhaus Landbüel in Wil sowie die Parzelle Eichen in Hüntwangen.



Der Zweckverband favorisiert das Gebiet Schlafapfelbaum besonders wegen der Kosten und wegen der Lage: Es sei gut an das ÖV-Netz angebunden, ausserdem gebe es in der Nähe viele Verpflegungsmöglichkeiten (im Bauelenzelg und im Städtli von Eglisau). In diesem Gebiet ist mit Kosten von rund 40 Millionen Franken zu rechnen.



Das Landstück im Bauelenzelg kommt für den Zweckverband wegen seiner hohen Kosten nicht infrage – genaue Zahlen waren von der Zweckverbandspräsidentin Barbara Wuggenig nicht zu erfahren. Kostentechnisch gleichwertig (rund 36 Millionen Franken) wäre auch das Schulhaus Landbüel in Wil, wo ein Um- und Anbau nötig wäre. Jedoch finden die Verantwortlichen, dass es zu dezentral gelegen ist. Daneben sei es politisch schwerer durchsetzbar, den Sek-Standort nach Wil zu verlegen, wenn zwei Drittel der Schüler in Eglisau wohnen. Das Gebiet Eichen in Hüntwangen wie­der­um wird wegen seiner laut dem Zweckverband geringen Um- und Einzonungsfähigkeit zurzeit nicht weiterverfolgt. Ausserdem sei es zwar zentraler gelegen als das Landbüel-Schulhaus, jedoch nicht genügend erschlossen.



Das Grundstück im Schlaf­apfelbaum, das in der Landwirtschaftszone liegt, müsste umgezont werden. Der Kanton hat laut Wuggenig sein Einverständnis signalisiert. Auch die Verhandlungen mit den Landeigen­tümern seien auf gutem Weg. Im September will der Zweckverband einen definitiven Standortentscheid treffen. Wenn alles wie geplant läuft, sollen die Gemeindeversammlungen im Frühling über einen Projektierungskredit befinden. Über das Projekt selber wird später an der Urne abgestimmt. (ilö)