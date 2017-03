Zwei Bülacher Stadtpolizisten wegen Amtsmissbrauchs verurteilt

Was mit dem harmlosen Missachten eines Fahrverbots begann, endete für einen älteren Italiener in Bülach mit einer unsanften Polizeikontrolle und der Einlieferung ins Spital. Die beiden verantwortlichen Beamten der Stadtpolizei wurden am Mittwoch vor dem Bülacher Bezirksgericht wegen Amtsmissbrauchs und einfacher Körperverletzung schuldig gesprochen.

Wie so oft gab es vor den Schranken des Gerichts zwei sehr unterschiedliche Versionen des Vorfalls zu hören, der sich am3. April 2015 ereignete. Unbestritten war, dass der Italiener mit seinem Ferrari 550 Mara­nello zunächst unerlaubterweise von der Kreuzstrasse in die Kasernenstrasse einbog und danach zweimal bei der Ausfahrt aus den folgenden Kreiseln nicht blinkte. Aus diesem Grund nahmen die beiden Polizisten in ihrem Streifenwagen die Verfolgung des Italieners auf und stoppten ihn beim Kreisel Post- und Zürichstrasse.

Fahrausweis zerbrochen

Gemäss den beiden Polizisten sei der Ferrari-Fahrer dann sogleich aus seinem Boliden gestiegen – es fielen erste Kraftausdrücke. Der eine Polizist habe dann nach den Ausweispapieren gefragt, worauf sich der Italiener wieder in den Ferrari setzte. «Allerdings rückte er den Fahrausweis erst nach mehrmaligem Nachfragen her­aus», sagte einer der beschuldigten Beamten.

Er habe den Ausweis nur kurz in den Händen gehalten, und schon versuchte ihm der Ferrari-Fahrer, das Dokument wieder aus der Hand zu reissen. Der Ausweis sei dabei zerbrochen. «Danach legte er eine Hand ans Lenkrad und schien die Zündung bedienen zu wollen», erklärte der Polizist. Dies hätte die beiden Beamten dazu veranlasst, den Italiener aus seinem Fahrzeug zu holen und zu Boden zu bringen.

Gemäss dem Ferrari-Fahrer ist der Vorfall allerdings anders ­abgelaufen. So hätte es zwischen ihm und den Polizisten eine Diskussion über die Zahlungsmodalitäten der Busse gegeben. Der kontrollierende Beamte habe auf einer Barzahlung bestanden und der Italiener auf einer Rechnung. Schliesslich hätte ihm der Polizist den Führerschein entgegengehalten. «Ich dachte, die Kon­trolle sei vorüber, und griff nach dem Ausweis», erklärte der Ferrari-Fahrer.

Daraufhin sei er vom Polizisten mit beiden Händen am Hals gepackt und aus dem Wagen gezerrt worden. Sein Kopf prallte dabei auf den Asphalt auf. Der zweite Streifenpolizist sei hinzugekommen und habe ihm noch das Knie in den Rücken gerammt.

Hirnerschütterung zugezogen

Im Spital Bülach, wo ihn die Polizisten nach der Verhaftung hinbrachten, wurden beim Geschädigten zunächst Schürfungen und Prellungen festgestellt. Bei einer zweiten Untersuchung am Abend in der Klinik Hirslanden diagnostizierten die Ärzte zusätzlich eine Gehirnerschütterung und mehrere Rippenbrüche. Ausserdem ist eine fast verheilte Verletzung an den Hals­wirbeln wieder aufgebrochen.

Pikant: Eine im Polizeiauto ­angebrachte Videokamera hatte den ganzen Vorfall gefilmt. Allerdings haben die Polizisten «vergessen», das Video sicherzu­stellen, sodass es automatisch ­gelöscht wurde. Dieser Umstand wurde auch vom Bezirksgericht als «äusserst zweifelhaft» bezeichnet.

Die Richterin musste ihr Urteil deshalb auf die Aussagen des Opfers und der beiden Polizisten abstützen. Sie kam zum Schluss, dass die Angaben der Beamten betreffend die Absicht des Weiterfahrens durch den Italiener äusserst vage gewesen seien. Ausserdem hätte es für die Polizisten auch mildere Mittel gegeben, den Italiener daran zu hindern. «So hätten sie ihn auffordern können, auszusteigen oder den Zündschlüssel zu ziehen.» Dies sei aber nicht geschehen.

Das Gericht folgte deshalb dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte die beiden Polizisten zu bedingten Geldstrafen in der Höhe von 10 000 beziehungsweise 15 000 Franken. Aus­ser­dem müssen die beiden die Untersuchungskosten und die Anwaltskosten des Opfers in der Höhe von 11 000 Franken übernehmen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Polizisten liessen nach der Verhandlung durchblicken, dass sie dieses an das Obergericht weiterziehen wollen. (Zürcher Unterländer)