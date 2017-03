Zwei Verletzte nach heftigem Unfall

Die 66-Jährige fuhr am Donnerstagmorgen um 07.30 Uhr in Rüdlingen mit ihrem Auto über die Rafzerstrasse in die Umfahrungsstrasse ein. Dabei übersah sie ein korrekt in Richtung Flaach ZH fahrendes Auto, das von einem Mann gelenkt wurde.

Der Mann konnte nicht mehr reagieren, es kam zu einer heftigen Kollision zwischen den beiden Autos. Beide Personen wurden verletzt. Der Autofahrer wurde mit dem Rettungswagen, die Autofahrerin mit einem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht. Um die stark beschädigten Unfallautos kümmerte sich eine Abschleppfirma.