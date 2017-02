Alltägliches wird ad absurdum geführt

Im Bistro Philosoph in Dielsdorf hatten die 60 Besucher am Samstag einiges zu lachen. Denn Gast des Abends war Flurin Caviezel. Der aus dem Unterengadin stammende Kabarettist trat mit seinem Programm «S’isch doch esò» auf, und weil er auch ein Multiinstrumentalist ist, hatte er 18 beziehungsweise 23 Instrumente auf der Bühne, je nachdem ob man seine sechs Minimundharmonika als einzeln oder als eins zählt. Das Besondere an vielen der Instrumente: Die waren Miniformate, von der Spezialanfertigung einer Geige bis zu winzig kleinen Handörgeli. Die grosse Ausnahme machte ein drei Meter langes Alphorn.

Bildungskosten könntenhalbiert werden

Caviezel eröffnete mit der Ukulele und einem ironischen Lied in den vier Landessprachen und ging sofort zu seinem Projekt zur Verbesserung der Schweizer Gesellschaft über: das VBS steht für das virile Bildungssystem und sieht eine Rückkehr zur natürlichen Verantwortung des Mannes vor. Um die Bildungskosten zu halbieren, sollen beispielsweise Frauen nicht mehr zur Schule geschickt werden.

Sowohl Stereotypen wie die Wissenschaft würden dafür sprechen, schliesslich heisse es immer, dass Frauen sowieso intelligenter seien («Also müssen sie gar nicht zur Schule») oder dass ihr Hirn kleiner sei als des Mannes («In diesem Fall lohnt es sich ohnehin nicht»). Auch die Scheidungsraten würden sinken, denn es sei bewiesen, dass ungebildete Frauen sich weniger oft scheiden lassen. Dafür würden gebildete Männer eher bei der Ehefrau bleiben «Das Programm ist also familienfreundlich. Es ist Natur. Bio. Diese Idee verdient eine Knospe.»

Echter Röstigraben und neuer Rütlischwur

Caviezel führte das Publikum in unbekannte Lücken in der Schweizer Geschichte. So wissen die 60 Besucher jetzt: Der Rösti-graben gibt es wirklich (in Freiburg, von Düdingen aus, rechts hinten nach Jetschwil, schräg rauf beim Schufelacher) und er wurde nicht gegen die Romandie errichtet sondern wegen der Franzosen. Zur Zeit von Napoleon habe die die französische Armee überall Nahrung konfisziert. Ein Bauer aus Düdingen habe etwas dagegen gehabt und schüttete alle Kartoffel aus der Umgebung in den vier Meter breiten und 100 Meter langen Graben. Davon stamme die verzweifelte Depesche des Verpflegungsoffiziers nach Frankreich «Pommes des Terres pour les hommes» mit der Bitte um Bestand. Da aber der Bauer Fritz Fasel seine Kartoffeln in Streifen geschnitten in Bambusstöcken versteckt den Feinden verkauft hatte, hiessen die Schnitze zu seiner Ehre jetzt «Pommes de Fritz».

Weiter erfuhr das Publikum, dass die Rütlischwur-Überlieferung nicht ganz stimme, denn es seien nicht drei sondern vier Männer dabei gewesen. Der Rätoromane Gion Andri Casutt sei einfach zu spät dran gewesen. Als er deprimiert in Seelisberg in der Beiz Pöstli ankam, sah er die anderen Drei beim Saufen. So habe man nochmals zu viert geschworen, den «Pöstlischwur». Der Rätoromane erklärte die Eigenheiten seiner Heimat und führte mit sechs Miniharmonikas sechs Idiome, rätoromanische Sprachen , vor. Zudem erklärte er, dass sie vom römischen Reich abstammten («Rom – romanisch – verstehen Sie?).

Titelidee in der Beizaufgeschnappt

Das Publikum amüsierte sich bis zum Schluss. «Er ist grossartig», sagte eine Besucherin aus dem Furttal. «Diese Vielseitigkeit mit dem Gesang, den Witzen und wie er mit dem Publikum interagiert ist genial. Als Einzelkünstler, die Leute so einnehmen, muss man können.» Die Ideen für seine Programme sammle er im Alltag, sagte Caviezel. Den Titel seiner Show habe er von einem Schlaumeier in einer Beiz: «Er erklärte etwas und sagte am Schluss immer ‹Es isch doch eso.›» (Zürcher Unterländer)