Altes Brot soll neue Kunden bringen

Ab heute kann man in der Oberglatt-Filiale der Bäckerei Fleischli auch nicht mehr ganz so frische Esswaren kaufen. Dafür muss man nur die Hälfte zahlen. In einer eigens dafür eingerichteten Ecke findet man unter dem Slogan «Frisch von gestern» Brote, Sandwiches, Patisserie und Süssgebäcke vom Vortag. Aber auch frische Produkte, die kleine Defekte aufweisen, direkt aus der Produktionsstätte, landen hier: Da wären etwa Pralinés mit kleinen Rissen, krumme Käsestangen, brüchige Meringues oder Pastetli, die einen Moment zu lang im Ofen waren.Mit dem Angebot verfolgt das Unterländer Unternehmen zwei Ziele. Zum einen soll dadurch der Lebensmittelverschwendung begegnet werden. Denn viele Lebensmittel liessen sich sehr gut auch am nächsten Tag oder selbst am übernächsten Tag gut verkaufen, erklärt Geschäftsführer Konrad Pfister. Zum anderen möchte man aber auch ein neues Kundensegment erreichen. «Wir haben viele Kunden, die nur zu uns kommen, wenn sie einen Geburtstags- oder Hochzeitskuchen bestellen.» Ansonsten sei das Angebot zu teuer für sie. Diese Gruppe wolle man nun mit dem neuen Angebot ansprechen. Der Oberglatter Standort sei dabei nicht zufällig ausgewählt worden. So habe die Nähe zu Aldi und Lidl eine Rolle gespielt. Den Discountern könne man nun mit «unschlagbaren Konditionen» begegnen, erklärt Pfister die Strategie.

Restegeschäft floriert

Das Konzept ist nichts Neues. Das Zürcher Geschäft Äss-Bar setzt sich seit einigen Jahren gegen Food-Waste und für den sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln ein. Das Unternehmen sammelt ein, was in den Bäckereien in und um Zürich liegen bleibt, und verkauft die Waren am Folgetag zu reduzierten Preisen. Dabei trifft der Resteverwerter den Nerv der Zeit. Mittlerweile ist Äss-Bar an fünf Standorten vertreten.

Auch bei Fleischli ist Food-Waste seit längerem ein Thema. So zählt auch die Unterländer Bäcke­rei­kette zu den Lieferanten von Äss-Bar. Ein weiterer Teil wird von Organisationen wie Tischlein deck dich und Schweizer Tafel abgeholt und an Bedürftige verteilt. «Was dennoch an ­altem Brot übrig bleibt, kommt zwei Landwirten beziehungs­weise deren Tieren zugute, und übrig gebliebene Milch- und Fleischprodukte landen in der Biogasanlage», führt Pfister aus. All diese Verteilkanäle würden auch in Zukunft weiterlaufen. Denn in Oberglatt werden ausschliesslich die Reste aus den Filialen Ober- und Niederglatt zum Verkauf angeboten.

Noch ist die Oberglatter Resteecke klein. «Wenn es gut läuft, wollen wir das Angebot jedoch ausbauen», sagt der Geschäftsführer. Wie bei allen Neuerungen müsse man auch hier eine Testphase von drei Monaten ein­berechnen. Bisher seien die Reaktionen der Kundschaft sehr unterschiedlich ausgefallen. Neben positiven Echos gab es auch Kunden, die den Verkäufern versicherten, sie seien durchaus in der Lage, den vollen Preis zu zahlen, berichtet Pfister und ergänzt: «Wer das Allerfrischeste will, der wird auch in Zukunft in Oberglatt die gesamte Palette an unseren Spezialitäten vorfinden.» (Zürcher Unterländer)