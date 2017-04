Amag zieht in Buchs Büroarbeitsplätze ab

Die Amag-Gruppe wird im dritten Quartal 2019 in Cham ein neues Bürohaus beziehen. Wie die Autoimporteurin in einer Mitteilung schreibt, sollen diverse Bereiche und Abteilungen mit rund 850 Mitarbeitenden zusammengezogen werden. Ein Grossteil der Belegschaft von Amag Import, Amag Leasing AG, der Zentralverwaltung und den Supportbereichen der heutigen Stand­orte Schinznach-Bad, Buchs, Baden-Dättwil und Zürich-Utoquai wird im neuen Bürohaus in Cham arbeiten, heisst es in der Mitteilung.

Teilelogistik-Zentrum bleibt im Furttal

In Buchs befindet sich das Teilelogistik-Zentrum der Group After Sales und die Abteilungen IT, Group Marketing und Corporate Communication mit total rund 600 Mitarbeitenden. Wie viele Arbeitsplätze in zweieinhalb Jahren von Buchs nach Cham verlegt werden, lasse sich aber noch nicht beziffern, sagt Dino Graf, Leiter Corporate Communica­tion, auf Anfrage.

Vom Umzug betroffen seien die Abteilungen Group Marketing, Unternehmenskommunikation, gewisse Einheiten im Kundendienst und ein Teil der Informatik. Das Teilelogistik-Zentrum aber, das Herzstück des Amag-Ersatzteile-Vertriebsnetzes, bleibe bestehen. «Buchs ist weiterhin ein wichtiger Standort für die Amag», versichert Graf. «Wir befinden uns in einer Reorganisationsphase und können darum noch keine Zahlen nennen.»

Laut Graf bestehen für den Standort Buchs derzeit Ausbaupläne. «Wir haben ein paar Ideen, aber die gehören in die Gesamtbetrachtung.» Für Details sei es darum noch zu früh.

Nicht betroffen vom Standortwechsel sind nebst dem Teile­logistik-Zentrum in Buchs die Amag Academy in Schinznach-Bad sowie die Amag Garagenbetriebe in Schinznach-Bad und Zürich-Utoquai.

Alter Wunsch eines Bürohauses wird wahr

Die Unternehmensgruppe Amag ist seit ihrer Gründung 1945 stark gewachsen. Die verschiedenen Abteilungen des grössten Automobilunternehmens der Schweiz sind mittlerweile über mehrere Standorte verteilt.

Laut Graf besteht die Idee eines einheitlichen Bürogebäudes schon lange: «Die Einheiten, die zusammenarbeiten sollen, können nun endlich auch räumlich zusammenkommen.»

(Zürcher Unterländer)