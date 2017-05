An Grümpis lauert die Verletzungshexe

«Meisterschaft der Plauschfussballer»: So werden Grümpelturniere auch genannt. Oft rückt dabei der Sport in den Hintergrund. Michèle Carigiet, OK-Präsidentin des Grümpis in Rümlang, sagt: «Bei Plauschfussballspielen gibt es vermehrt ein Gehacke.» Die grob und unkontrolliert geführten Zweikämpfe führen oft zu Verletzungen.

45 000 Fussballer verletzen sich jedes Jahr

Zahlen der Suva belegen, dass sich ein Viertel aller Sportverletzungen im Fussball zutragen. Jedes Jahr registrieren die Unfallversicherungen 45 000 verletzte Fussballer. Dies verursacht Kosten in der Höhe von 180 Millionen Franken. Die meisten dieser Unfälle geschehen in den Monaten Mai und Juni. Also genau in der Grümpi-Zeit. Philippe Gassmann, Kampagnenleiter Fussball bei der Suva, bestätigt den Zusammenhang: «Die Zunahme ist mehrheitlich auf die Plauschfussball-Turniere zurückzuführen.» Er sagt aber auch, dass über das ganze Jahr betrachtet mehr Unfälle im Vereinsfussball passieren als bei Grümpelturnieren, weil dort länger und öfter gekickt wird.

Richtige Schuhwahl, Fairplay einhalten und Aufwärmen

Laut Suva gibt es einige Regeln, die Grümpifussballer einhalten sollen, damit das Turnier nicht im Verletzungsfrust endet. So können viele Verletzungen bereits mit der richtigen Schuhwahl verhindert werden. «Joggingschuhe und normale Freizeitschuhe eignen sich gar nicht zum Fussballspielen», stellt Gassmann klar. Weiter rät er, Schienbeinschoner auch an Grümpelturnieren zu tragen — am besten jene mit Knöchelschutz.

Dass dies nicht überall eingehalten wird, zeigt ein Blick auf die Verletzungsarten (siehe Grafik). Mehr als die Hälfte der Verletzungen betreffen das Knie- oder Fussgelenk. Wobei vor allem Knieverletzungen hohe Kosten und eine lange Genesungszeit nach sich ziehen. Philippe Gassmann warnt zudem vor rücksichtslosem Spielen und plädiert auf Fairplay: «Viele Fouls sind unnötig. Auch wer fair spielt, kann siegen.» Das positive Ergebnis daraus: Das Risiko wegen einer Verletzung länger auszufallen oder schlimmer, gar nie mehr Fussball zu spielen, ist geringer. Die Suva empfiehlt weiter, im Vorfeld eines Grümpelturniers regelmässig zu trainieren und sich vor jedem Spiel aufzuwärmen.

Suva unterstützt Organisatoren bei Grümpis

Um die Unfallzahlen zu senken, unterstützt die Suva jedes Jahr 200 Grümpelturniere mit einem Präventionsset. Dabei erhalten die Organisatoren einerseits Plakate als Sensibilisierung zum Fairplay, aber auch Schienbeinschoner, Stulpen und Überzieher. Dieses Angebot nutzt der FC Embrach bei seinem Grümpi. OK-Präsidentin Pia Hanselmann sagt: «Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit der Suva zusammen. Ihre Schiedsrichter haben das Geschehen im Griff.» Dank der Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Fussballverband stellt die Suva nämlich auch offizielle Schiedsrichter zu Verfügung.

Seit Beginn der Aktion «Sicherheit an Grümpelturnieren» vor 25 Jahren ist das Unfallrisiko an den unterstützten Turnieren stark gesunken. Vor dem Kampagnenstart wurden noch 15 Unfälle auf 1000 Grümpispieler registriert. Heute sind es noch 3,5 Unfälle. Dementsprechend gingen auch die Kosten zurück. Der SV Rümlang verzichtet bei seinem Grümpelturnier auf die Unterstützung der Suva. «Wir arbeiteten früher zusammen, sind nun aber wieder davon abgekommen», so Michèle Carigiet. Man kümmere sich intern um die Sicherheit der Spieler. (Zürcher Unterländer)