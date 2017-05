Aufbauarbeiten gestartet: Weiach ist bereit für das Kantonale

OK-Präsident Sämi Meier spricht von einer riesigen Ehre für die Gemeinde. «Ich bin stolz, dass ein solch bedeutender Anlass bei uns durchgeführt wird. Das ist eine einmalige Sache.» Die Rede ist vom Zürcher Kantonalschwingfest, das am Sonntag in Weiach stattfindet.170 Schwinger treten im Sägemehl gegeneinander an.

Wer die meisten Kontrahenten auf den Rücken legt, darf am Schluss den Siegermuni mit nach Hause nehmen. Dieser heisst Markus und kommt aus Hochfelden. Er ist einer von vier Lebendpreisen, die es zu gewinnen gibt. Auch Kuh Patty und Rind Rösli sowie ein drei Monate altes Kalb werden am Ende des Wettbewerbs an einen Schwinger übergeben. Im Gabentempel warten aber auch Treicheln, Holzmöbel, Velos und Gebrauchgegenstände auf die Teilnehmer. «Die Schwinger sollen etwas nach Hause nehmen, das sie brauchen», sagt Meier.

Erst in sieben Jahren wieder

Das Organisationskomitee besteht aus 14 Leuten: je fünf Mitglieder vom Schwingklub Zürcher Unterland und vom Turnverein Weiach sowie vier Freiwillige. «Eine gute Mischung. Vor allem die Leute vom Schwingklub bringen viel Erfahrung mit», meint Präsident Sämi Meier.

Wieso aber findet das Zürcher Kantonale zweimal hintereinander im Unterland statt? «Das ist Zufall», sagt Meier. Von den acht Schwingklubs im Kanton Zürich muss jeweils einer nach dem anderen das Fest organisieren. Im letzten Jahr war das der Klub Glatt- und Limmattal. Dieses Jahr ist der Schwingklub Zürcher Unterland an der Reihe. Da sich die beiden Regionen überschneiden, ist es dazu gekommen, dass das Fest zweimal hintereinander im Unterland ausgetragen wird. Nun dauert es jedoch mindestens sieben Jahre, bis wieder ein Schwingfest im Unterland stattfindet.

Weiach wollte die Chance nutzen und stellte sich als Austragungsort zur Verfügung. Grund: Das Kantonale Schwingfest ist der perfekte Event, um das 100-Jahr-Jubiläum des Turnvereins zu zelebrieren.

4000 bis 5000 Zuschauer

Um die Grösse des Events zu verdeutlichen, lohnt es sich, einen Blick auf die Zuschauerzahlen zu werfen. «Wir erwarten rund 4000 bis 5000 Besucher», so der OK-Präsident. Das sind mehr als doppelt so viel, wie Weiach zurzeit Einwohner hat.

Die Zuschauerzahl kann aber je nach Wetter stark schwanken. Doch die Meteorologen lassen die Organisatoren positiv auf den Sonntag blicken. Momentan ist kein Niederschlag vorhergesagt und es werden angenehme Temperaturen im Bereich von 20 Grad erwartet.

Sämi Meier ist froh, dass es jetzt während der Aufbauarbeiten nicht regnet: «Wir wollen den Boden unbedingt schonen.» Die Beschaffenheit des Untergrunds ist denn auch eines der grössten Probleme für das Bauteam. «Das Festgelände ist normalerweise ein riesiger Acker und deshalb sehr uneben.» Dies erschwere die Bauarbeiten. «Wir mussten unsere Pläne mehrmals anpassen.» Am meisten Sorgen bereitete Meier das grosse Festzelt. Nun steht dieses aber sicher und ist bereit für den Aufmarsch am Sonntag.

Noch Tickets erhältlich

Der Ticketvorverkauf hat bereits geschlossen. Das heisst aber nicht, dass es keine Billette mehr zu kaufen gibt. Sämi Meier: «An der Tageskasse gibt es noch genügend Tickets für alle Kategorien.» Es sei deshalb auch nicht tragisch, wenn man erst auf den Nachmittag kommen möchte. «Es wird auch dann noch Billette haben.»

Dass die Unterländer Zuschauer einen Sieger aus der Region feiern können, ist eher unwahrscheinlich. Die besten Chancen haben die Hochfelder Stefan Bickel und sein Sohn Roman. Sie haben beide schon Kränze gewonnen. Das ist auch ihr Ziel am Kantonalen in Weiach.



Programm vom Sonntag, 21. Mai:

8.30 Uhr: Anschwingen.

12 bis 13.15 Uhr: Mittagspause.

16.30 Uhr: Schlussgang mit anschliessender Rangverkündigung. (Zürcher Unterländer)