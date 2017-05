Auftakt zur Tanznacht ist gelungen

Tanzen ist kein Hobby für Miesepeter. Das sah man den strahlenden Gesichtern der 100 Gäste an, als Ursis Musikband die ersten Takte spielte. Das Tanzparkett des Kongresssaals des Hotel Mövenpick füllte sich im Nu mit sich im Dreivierteltakt drehenden, elegant gekleideten Paaren. Die 1. Furttaler Tanznacht wurde vom Verein Oxygen Productions organisiert. Seinem Präsidenten Jörg Ochsenbein aus Schöfflisdorf ist es zu verdanken, dass neben dem Wehntal, das seit fünf Jahren in den Genuss der jährlichen Wehntaler Tanznacht kommt, nun auch das Furttal einen weiteren Ballanlass anbietet.

«Da ich beruflich mit dem Mövenpick zu tun habe, kamen die Verantwortlichen, die von der Wehntaler Tanznacht erfahren haben, eines Tages auf mich zu. Und so floss schliesslich dieser Anlass in die Planung des Hotel Mövenpick ein», erklärte Jörg Ochsenbein. Selbstverständlich musste der Name den Örtlichkeiten angepasst werden, und so entstand die 1. Furttaler Tanznacht.

Mit grossem Erfolg wie sich herausstellte. Der Organisator freute sich, auch Tanzfans aus Luzern oder aus dem Zürcher Oberländer zu begrüssen. «Ausserdem schätzen wir es sehr, dass treue Gäste aus dem angrenzenden Aargau und viele Freunde aus unserer Niederglatter Tanzschule regelmässig an unseren Anlässen dabei sind.»

Auch Single-Frauen fanden einen Partner

Barbara Fischer-Zürcher und ihr Mann Michael aus Kindhausen sind Tanzbegeisterte, die auch den TCS- und den Österreicher-Ball regelmässig besuchen: «Dort haben wir den Flyer für diesen Anlass gesehen. Wir sind positiv überrascht, nicht nur weil es genug Platz zum Tanzen hat», meinte Barbara Fischer-Zürcher. Und ihr Mann ergänzte: «Dieser etwas intimere Rahmen macht den Charme des Anlasses aus. Die Musik ist super und sehr vielfältig. Wir geniessen es, zu Takten von Bachata oder Slowfox tanzen zu können.»

Charmant waren auch die vier Taxi-Dancers und das Taxi-Girl, ermöglichten sie es doch, dass auch die zahlreich erschienen Single-Frauen und –Männer das Tanzbein schwingen konnten.

Wie man professionell tanzen kann, zeigten Daria Reimann und Marcos Bentos vom Tanztheater Baden mit drei temperamentvollen Darbietungen. Sie gaben den Forrò, einen typischen Tanzstil aus dem Nordosten von Brasilien, zum Besten.

Bühnenshow ergänzte den Tanzabend

Für zusätzliche Stimmung sorgte Elisabeth Caggiano von der Tanzschule Zürcher Unterland. Sie bat die 100 Gäste auf die Tanzfläche und brachte ihnen zu südamerikanischen Rhythmen einen Gruppentanz bei.

Im Tanzunterricht von Elisabeth Caggiano geschah es einst auch, dass Jörg Ochsenbein und seine Frau Monika vom Tanzfieber gepackt wurden. Da es im Wehntal an Tanzgelegenheiten fehlte, ergriff Ochsenbein die Initiative und organisierte im Januar 2013 die 1. Wehntaler Tanznacht. «Obwohl das Wehntal nicht weit weg ist, ist das Furttal ein neues Umfeld und es war ein Wagnis. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Gäste sind sehr zufrieden», bekräftigte Jörg Ochsenbein.

Dies bestätigten auch die Aussagen im Gästebuch. So schrieb unter anderem Doris Valasek aus Zürich: «Ein absolutes Highlight. Habe jede Minute genossen. Let’s do it again.» Und sie war nicht die Einzige mit dieser Meinung. «Ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen, diesen Anlass unbedingt zu wiederholen», freute sich auch Jörg Ochsenbein. (Zürcher Unterländer)