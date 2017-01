Aus dem Gemeindesaal wird der Wilde Westen

Acht Riegen, von Mu-Ki Turnen bis zu den Aktiven, hatten sich für die unterhaltsame Turnerchränzli herausgeputzt. Cowboys, Cowgirls, Indianer und lassoschwingende Frauen standen im Vorraum und warteten ungeduldig auf ihren Auftritt. An den Wänden hingen Fahndungsplakate auf denen die Mitglieder abgebildet waren, die mit den Sketches durch den Abend führten.

Die Reise in den Wilden Westen begann mit der berühmten Mundharmonika-Sequenz aus dem Western «Spiel mir das Lied vom Tod». Doch so schlimm kam es dann nicht. Auf der Bühne war Spass, lustiges Theater und Turnen angesagt. Den Anfang machten das Mu-Ki Turnen mit der Darbietung vom roten Pferd, gefolgt vom Sheriff, den Indianern und Räubern und Banditen.

Nach der Pause zeigten die Kunstturnerinnen und -turner ihr Können, der Jugend-Turnverein hatte sich gegen wilde Indianer zu behaupten und den Schluss bildeten die hart arbeitenden Bergwerkleute.

Das Publikum klatschte lautstark mit und feuerte ihre Turner an. Die Kinder und Gspändli standen ganz nahe bei der Bühne um genau zu verfolgen was sich abspielte.

Langer Tag mit viel Arbeit und Spass

Für das Publikum nicht immer ganz plausibel waren die Ausflüge in den Sketchen. Warum plötzlich ein Mexikaner und an anderer Stelle ein Pizzaiolo auftauchten war nicht ganz schlüssig. Vermutlich eine Anspielung auf die einst populären Italo-Western. Nachmittags- sowie die Abendvorstellung waren am vergangenen Samstag ausverkauft. Zum ersten Mal gab es einen Vorverkauf was die meisten Gäste benutzten, um zu einem Sitzplatz zu kommen. In der Pause bildeten sich Warteschlangen um sich – wohl nicht ganz nach Cowboymanier – mit Pommes und Hot Dog zu verpflegen, Abends wurde dann ein Menü aufgetischt.

An der Abendvorstellung waren der Jugend-Turnverein sowie die Aktiven im Einsatz. «Wir durften im Service mithelfen, was mir grossen Spass bereitete», berichtete Raphael Reich. «Meine Familie war auch dabei, und das war besonders schön», sagte er. Der 13-jährige Schüler hatte einen Zwölf -Stunden-Tag mit Vorbereiten, Servieren und Turnen. Seit vier Jahren geht er ins Turnen. «Weil ich mich gerne bewege und dort meinen Freundeskreis fand», führte er aus. Nun freut Raphael sich auf Samstag, wenn er noch einmal vor hoffentlich vollen Rängen seinen Auftritt mit den Kameraden hat.

Viel Freude am Chränzli hatten auch die Freundinnen Debby König aus Dielsdorf und Chantal Alder aus Dällikon. Beide lebten viele Jahre in Rümlang und sind nach dem Wegzug dem Verein treu geblieben. «Das Chränzli ist stets ein willkommener Anlass um sich mit alten Freunden zu treffen und einige lustige Stunden miteinander zu verbringen», sagte Chantal Alder.

«Wir sind mit den beiden Auftritten sehr zufrieden, und hoffen, dass am nächsten Samstag nochmals viele Leute den Weg in den Gemeindesaal finden werden», zog Vereinspräsident Mario Mariani Zwischenbilanz.

Am Samstag 4. Februar, ab 19 Uhr (ohne Vorverkauf), findet im Gemeindesaal das diesjährige Turnerchränzli noch einmal statt. (Zürcher Unterländer)