Bacchus hätte seine Freude an diesem Tag

In der gemütlichen Scheune der Weingemeinschaft Rafzerfeld in Wil sassen die Gäste dicht gedrängt zusammen. Seit Beginn des Anlasses um elf Uhr am Montagmorgen seien sie von Besuchern richtiggehend überrannt worden, erzählt Weinproduzent Karl Baumann. Um die 200 Gäste degustierten die verschiedenen Weiss- und Rotweine und liessen sich die deftige Treberwurst schmecken. «Unser Zugpferd ist der Blanc de Noir», sagt Baumann, «ein neutraler, leichter, süffiger Weisswein aus blauen Trauben.»

7000 Flaschen davon lagern in den Kellern der Weingemeinschaft, welche unter diesem Namen seit 1999 existiert und Reben auf insgesamt 2,4 Hektaren anbaut. «Mit dem Tag der offenen Weinkeller wollen wir uns einerseits präsentieren, andererseits auch junge Leute ansprechen, um ihnen die regionalen Weine näher zu bringen», betont Baumann. Auf das vergangene Jahr blickt er mit Bedauern zurück. «Wir konnten infolge des Frosts und des Folgewetters nur einen Viertel der Trauben ernten.» Auch dieses Jahr sei durch den Frost alles, was bereits ausgetrieben hatte, vernichtet worden. «Nun stehen wir vor einer neuen Herausforderung und gehen trotzdem wieder mit vollem Elan an die Arbeit.»

Mit rund 100 000 Franken beziffert Baumann den Verlust im letzten Jahr und rechnet für 2017 mit noch mehr Verlust. Aufgeben will er aber nicht so schnell. «Wir hoffen, Jungmaterial für die Schneidearbeiten nächstes Jahr zu gewinnen.»Besucher Victor Andermatt aus Gossau reist am Tag der offenen Weinkeller immer extra nach Wil. «Der Sauvignon Blanc ist einzigartig – süffig, fruchtig, hervorragend.»

Die Sortenvielfalt zeigen

Auch das Weinbauerpaar Peter und Yvonne Gehring wurden überrannt von Gästen. Aus ihrem Weingut in Freienstein ist besonders der Pinot Noir sehr beliebt, welcher rund 60 Prozent der Anbaufläche von insgesamt 6,3 Hektaren in Anspruch nimmt. «Der Pinot Noir ist einzigartig. Man kann ihn auch als Federweisser und Schaumwein ausbauen», sagt Weinbauer Peter Gehring. Und auch der Rosé erlebe wieder eine Renaissance. «Zahlreiche Gäste kommen nur wegen dieses Weines.» Rund 500 Gäste waren es an diesem Tag, welche die verschiedenen Weine degustieren wollten und die eine oder andere Flasche gleich mit nach Hause nahmen. Raphael Ledermann etwa, aus Zürich, schwärmte von Gehrings Seyval blanc. «Ein sehr guter, noch verhaltener Wein.»

Im Gegensatz zu Karl Baumann von der Weingemeinschaft Rafz haben Peter und Yvonne Gehring im letzten Jahr aber kaum Einbussen wegen der schlechten Wetterbedingungen gehabt. «Dieses Jahr sind die Schäden schwer abschätzbar, doch es gibt massive, grosse Einbussen.»

Dennoch geht der Weinbauer die Gegebenheiten pragmatisch an. «Den Frost können wir nicht beeinflussen. Wir schauen einfach vorwärts.» Die Motivation für die Teilnahme an diesem Anlass sei für ihn, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. «Wir wollen unsere Sortenvielfalt zeigen und das Aha-Erlebnis hinüberbringen.»

Einige der Weine ausverkauft

Im Bezirk Dielsdorf lud neben anderen das Regensberger Weingut von Felix Weidmann zum Verkosten ein. Vom Mousseux bis zum silbermedaillenprämierten Pinot Noir – die 55 Gäste liessen sich von Winzer Felix Weidmann durch die reichhaltige Palette von Geschmäckern führen. Da wurde der anregende Apérowein Bourg au Blanc genauso probiert wie der Garanoir, mit seinen weichen Tanninen.

Hans Röllin verkostete gerade einen Bourg au Rouge: «Ein sehr feiner, gehaltvoller Beerliwein.» Er war eigens aus Nänikon angereist, um die Weine von Felix Weidmann zu probieren. «Ich besuche regelmässig offene Weinkeller und geniesse die Atmosphäre und den Austausch mit den Weinbauern», erklärte Röllin.

Auch hier waren die Frostnächte ein Thema. «Im Gegensatz zum letzten Jahr hat es die Reben in Regensberg diesmal hart getroffen», sagte der Gastgeber nachdenklich. «Vor allem die früh austreibenden Sorten Chardonnay, Garanoir und Müller-Thurgau hatten grosse Ausfälle. «Ich hoffe, dass wenigsten die Nebenaugen noch einen Ertrag von 10 und 30 Prozent erbringen.» Das Problem sei, dass er, auch bedingt durch die Ausfälle im letzten Jahr, kaum Reserve habe. «Einige Weine, vor allem die Mousseux, sind schon ausverkauft.»

Er sei dabei, betroffene Rebstöcke ganz auszureissen. Der Pflegeaufwand sei zu gross. Das Problem sei aber, sagt Felix Weidmann, dass man die jungen Rebstöcke bereits eineinhalb Jahre im Voraus bestellen müsse. (Zürcher Unterländer)