Bachser Schule muss Lehrer Entschädigung zahlen

Eigentlich hätte die Bachser Primarschulgemeinde an der Gemeindeversammlung wie schon im Vorjahr ein Plus vorweisen können. Die Betonung liegt dabei auf «eigentlich». Denn tatsächlich musste die Schulpflegepräsidentin Marianne Sharif am Montagabend ein Minus von 36 943 Franken der Gemeinde zur Genehmigung präsentieren.

Und dies obwohl die Politische Gemeinde die Schulgemeinde sogar noch mit einer Transferzahlung von rund 82 000 Franken unterstützte. Die Rechnung schliesst mit einem Aufwand von 1,7 Millionen Franken und einem Ertrag von 1,67 Millionen Franken.

Knatsch mit früherem Lehrer kommt Schule teuer zu stehen

Grund für das Minus ist hauptsächlich ein nicht budgetierter Betrag von fast einer Viertelmillion Franken. Denn die Schulgemeinde hatte 2016 gemeinsam mit dem Volksschulamt vor dem Verwaltungsgericht gegen einen ehemaligen Lehrer verloren.

Die Schulpflege hatte den Lehrer vor ein paar Jahren rechtswidrig fristlos entlassen, befand das Gericht. Die Schulgemeinde wurde dazu verknurrt, dem Lehrer Lohnnachzahlungen, eine Abfindung sowie eine Entschädigung in der Höhe von insgesamt rund 241 000 Franken zu bezahlen. Der Lehrer erhält zudem weitere 20 Prozent — rund 60 000 Franken — vom Volksschulamt.

Die Schulpflege musste sich deshalb an der Versammlung einige Fragen gefallen lassen. Wissen wollten die 54 Stimmberechtigten (12,65 Prozent) etwa, wieso die Schulpflege nicht Rückstellungen vorgenommen hatte, obwohl der Fall bereits seit einigen Jahren hängig war. «Laut dem Gemeindeamt haben wir korrekt budgetiert. Wir hätten die Rückstellungen nur ins Budget eintragen müssen, wenn wir davon hätten ausgehen können, dass wir vor dem Verwaltungsgericht verlieren würden», erklärte Sharif.

Doch eigentlich war man der Annahme gewesen, dass man vor Gericht gewinnen würde. Denn das Volksschulamt hatte im Vorfeld der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht bereits zweimal gegen die Rekurse entschieden, welche der ehemalige Lehrer gegen seine Entlassung eingereicht hatte. Da die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage vor Gericht deshalb auf unter 50 Prozent geschätzt wurde, fand nie ein entsprechender Eintrag ins Budget statt. «Auch das Volksschulamt als Nebenklägerin war übrigens überrascht, dass das Gericht zu unseren Ungunsten entschieden hat», fügte Sharif an.

Diese Äusserung führte umgehend zur Frage führte, wieso die Schulpflege den Fall nicht vor das Bundesgericht weiterzieht, obwohl man sich offenbar gute Chancen auf einen Sieg ausrechnet. Sharif verwies hierbei auf die damit verbunden Kosten, die auf rund 40 000 Franken geschätzt wurden — ohne Garantie, dass das Bundesgericht anders urteilen würde.

Über Einzelinitiative wird im Dezember abgestimmt

Weniger diskutiert wurde bei der Politischen Gemeinde. Deren Rechnung schliesst mit einem Aufwand und Ertrag von rund 4,9 Millionen Franken. Zudem liess sich der Gemeinderat den Verkauf einer Liegenschaft mit 724 Quadratmeter Grundstücksfläche genehmigen. Die bisherigen Mieter des Fünfeinhalb-Zimmer-Einfamilienhauses erstehen die Immobilie für 720 00 Franken.

Gemeindepräsident Emanuel Hunziker skizzierte zudem, wie sich Bachs mit einer Einzelinitiative beschäftigen wird, die im Frühling eingegangen ist. Initiant Thomas Meier fordert darin die Bildung einer Einheitsgemeinde. Die Gemeinde wird dazu am 28. August einen Informationsabend veranstalten. Danach wird die Gemeinde im Dezember darüber abstimmen, ob die Initiative an die Urne kommt. (Zürcher Unterländer)