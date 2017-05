Bärte für einen guten Zweck dekorieren

Bereits zum zweiten Mal in Folge findet am kommenden Sonntag in Zürich die Charity-Veran­staltung «Schmück den Maibart» statt, an welcher sich Bartträger und Nichtbartträger, Bartfreunde und – als wichtigste Teilneh­mer – von Prostatakrebs gefährdete Männer treffen und austauschen können.

Ein bereitgestelltes Sortiment an frischen Frühlingsblumen wie Gänseblümchen oder farbenfrohen kleinen Ansteckern wartet darauf, experimentierfreudig in die wartenden Bärte gesteckt zu werden. Von den symbo­lischen 15 Schweizer Franken (oder mehr), die man als Teil­nehmer ins Kässeli legt, geht der grössere Teil an die Stiftung Krebshilfe Schweiz zugunsten der Prostatakrebsforschung.

Das grosse Verschweigen

Mit dem Lied «Männer» besang schon Herbert Grönemeyer die Eigenarten, nämlich Stärken und Verletzlichkeiten des Mannes. Genau dieses Stark-sein-Wollen hindert viele Männer daran, regel­mässig zum Arzt zu gehen und sich die Prostata kontrollieren zu lassen. «Es herrscht grosses Schweigen in der Schweizer Männerwelt», sagt Oliver Bugmann, Initiator der Veranstaltung «Schmück den Maibart» und selber Bartträger.

«Nimmt man als Beispiel die gesellige und angeregte Stammtisch­unter­haltung eines Männervereins, werden dabei Probleme im Intim­bereich wenig oder gar nicht angeschnitten», bemängelt der seit 2012 in Rümlang wohnhafte Büroangestellte. Für ihn gehö­ren Mannsein, Barttragen und Mut, über Krankheiten zu sprechen, zusammen.

Weckruf durch Bekannten

«Vor ein paar Jahren wurde ich auf die Krebserkrankung eines Bekannten aufmerksam, was mich lange Zeit beschäftigte», ­erklärt Oliver Bugmann. «Als ­Folge davon meldete ich mich ­bereits als 30-Jähriger für einen Routine­check bei meinem Hausarzt. Ich war überrascht ob des rela­tiv kurzen und schmerzlosen Eingriffes.»

Experten empfehlen für die meisten Männer ab 45 Jahren eine Früherkennung mit Bluttest und digitaler rektaler Untersuchung. Jeden Tag erfahren in der Schweiz rund 15 Personen, dass sie an Prostatakrebs erkrankt sind, und drei bis vier Männer sterben täglich dar­an, heisst es in der Broschüre «Psst» der Prostatakrebsforschung.

«Ich bin quasi mit Bärten aufgewachsen», sagt der 32-jährige Rümlanger, der sich als täglicher Bartpfleger bezeichnet. Schon sein Vater habe, seit er denken könne, einen Schnauz getragen. «Dar­um kann ich mich selber ­ohne einen Bart einfach nicht mehr vorstellen.» Für ihn sei ein gepflegter Bart alles andere als die «Abwesenheit einer Rasur» und drücke zugleich Männlichkeit aus. Selbst seine Freundin spricht gerne andere Bartträger an, wenn sie eine Formtrimmung für nötig halte.

Vor acht Jahren hatte er einen «Rasierunfall», und als Folge dessen erkannte er sich im Spiegel nicht mehr. Mit dem Rasierer ­gehe er seither etwas vorsichtiger um, dafür darf er in seiner Freizeitaktivität Schwertkampf mit seinem «Anderthalbhänder» etwas mehr wüten. «Eine grosse Leidenschaft von mir», erzählt er.

Glitzernd bis blumig

Als sich Oliver Bugmann und ­seine Kollegin Janine Karbulka zu einem Schwatz trafen, wussten sie noch nichts von ihren zukünftigen Bart-Veranstaltungen. Doch der damalige Trend, Bärte mit etwas Glitzer «aufzuwerten», weckte in beiden die Idee einer Benefizveranstaltung. Dabei ­sollten Männerbärte nicht mit Sprays gestylt werden, sondern mit blumigem Schmuck von ­Mutter Natur.

Die national bekannte Körperkünstlerin Sandy öffnet diesen Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr die Türen ihres True-Body-Arts-Studios in Zürich. Während DJ Darrien für hippe Hintergrundmusik aus Elektro und Chill-out sorgt, findet man in Sandy’s Piercing- und Tattoowelt (und mit anwe­senden Künstlern) Musse, einen Bartträger auszuwählen und diesen zu dekorieren.

Zum Thema bereitgestellte Tattoos, sogenannte Wanna dos, können zu einem Spezialpreis von 200 Franken gestochen werden – wobei 100 Franken an die Krebs­hilfe Schweiz fliessen. Dabei soll ganz unkompliziert und offen über Prostatakrebs gesprochen werden, ganz nach dem etwas unver­blümten Motto «Dekorieren statt Krepieren».

(Zürcher Unterländer)