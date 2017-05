Bauernschicksale hautnah verfilmt

Die Filmregisseurin Martina Egi, die sich früher dem humoristischen Unterhaltungsfilm widmete, wurde über Medienschlagzeilen auf das Schicksal der heimischen Bauern aufmerksam. In ihrem Dokumentarfilm nimmt sie die Zuschauer in die Welt der Schweizer Bauern mit. Darin sind wunderschöne Bilder zu sehen und auf den ersten Blick führen die Bauern ein selbständiges, freies Leben.

Doch die Realität sieht anders aus. «Ich konnte die Zahlen und Fakten kaum glauben und hatte keine Vorstellung davon, wie das heutige Bauernleben in der Schweiz aussieht», blickt Martina Egi zurück. Sie suchte vier Protagonisten die bereit waren über ihr Leben auszusagen. «Das war kein leichtes Unterfangen, denn die meisten Landwirte leiden im Stillen und wollten nur ungern über die Schmach berichten, den eigenen Hof, den sie jahrzehntelang bewirtschafteten aufgeben zu müssen», weiss Egi. Während einem Jahr begleitete die Regisseurin und ihr Filmteam die Landwirte. Diese zeigen sich offen und nahbar und berichten über die komplexen Zusammenhänge.

Vier Bauern, vier Schicksale

Sie beleuchtete das Leben eines Milchbauern, eines Pächters, zeigte Biolandwirte auf der Suche nach einem geeigneten Hof und begleitete zwei Bauersleute, die kurz vor der Pensionierung stehen. Jede Familie hat ihre eigene, persönliche Geschichte.

Im Berner Seeland besuchte Martina Egi Lisa und Hans Schori auf ihrem hochmodernen Milchbetrieb. Mitten im Stall steht ein Melkroboter, wo die Kühe selbständig die Melkstation aufsuchen. Ein perfekter Betrieb auf dem es die Bauern scheinbar leichter haben als vor Jahrzehnten mit schwerer Arbeit. Doch der Schein trügt: Die Schoris sind hoch verschuldet und kämpfen um ihre Existenz, denn der moderne Ausbau hat seinen Preis.

Milchbauer Hans Schori richtet im Film kritische Worte an die Politiker und die Milch-Verarbeiter: «Wir erhalten für den Liter Milch 51 Rappen, unser Stundenlohn ist null Franken, während die Verarbeiter Millionen verdienen», beklagt er. Innerhalb kurzer Zeit ist der Milchpreis in der Schweiz um einen Drittel gesunken und bringt gerade diese Bauern in finanzielle Bedrängnis, welche in die moderne Zukunft investierten.

«Bald werden auf dieser Weide Häuser stehen. Es ist wertvolles Bauland an bevorzugter Wohnlage», stellt Sepp Etterlin aus Emmen fest. Er ist einer der letzten Bauern in der Kleinstadt. Vom Bau-Boom wird er indes nicht profitieren. Er und seine Frau waren Pächter auf dem Hof. Egi und ihr Filmteam begleiteten die Bauersleute an der Gant, bei der ihr Vieh und gesamte Fahrhabe versteigert wurde. Vom Erlös werden sie künftig leben, es ist ihre Pension.

Gant geht ans Herz

«Zu erleben wie eine Gant vor sich geht war einerseits sehr spannend und neu für mich», erzählt die 48-jährige Filmemacherin. «Doch es ging mir ans Herz, als eine Kuh um die andere aus dem Stall geführt wurde, hin zum neuen Besitzer.» Wieviel mehr muss es Sepp Etterlin schmerzen, den ganzen Besitz verkaufen zu müssen, um im Alter davon zu leben. «Das Erlebte hat mir die Augen für die komplexen Probleme der Bauern geöffnet», sagt Egi.

Mit dem Film, kann sie die Zuschauer im besten Fall auf die drängenden Probleme aufmerksam machen. «Es ist mein erklärtes Anliegen in den Menschen das Bewusstsein zu schärfen, wieviel Arbeit hinter einem Liter Milch steckt», erklärt Egi. «Das Schönste wäre natürlich, die Politik würde sich konstruktiv mit den Sorgen und Nöten der Bauern beschäftigen und Rahmenbedingungen schaffen, die ein wirtschaftliches Bauern ermöglichen», resümiert die Regisseurin.

Martina Egi, 48, wuchs in Regensdorf auf und pflegt heute noch enge Beziehungen ins Furttaler Städtchen. «Meine Eltern leben hier und ich besuche sie oft und gerne», sagt sie.

(Zürcher Unterländer)