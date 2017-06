Bergrennen fahren ohne Motorenlärm

Jedes Jahr an Pfingstmontag verwandelt sich die rund 500 Meter lange Strecke zwischen «Schinhuet» und dem Buchser Werkhof in ein «Alles-oder-Nichts»-Wagnis für die Seifenkistenfahrer. Auch gestern starteten rund 67 Buben und Mädchen, aber auch Gäste, die dank eines «Seifenkisten-Göttis» zum ersten Mal mit am Start waren. In einer selber gebastelten Polizei-Seifenkiste düste der Buchser Nico Schlatter hinunter. Zusammen mit seinem Vater bastelte der Zweitklässler vom Schulhaus Zihl ein halbes Jahr lang an seinem Boliden. «Die Idee stammt von Papi», sagte der ambitionierte Rennfahrer.

Streng reglementiert sind die Zulassungen an ein Seifenkistenrennen, so müssen das Bodenbrett und die Räder allesamt aus der gleichen Produktion «Autobau Seifenkisten Derby» stammen.

Doppelsitzer für Kinder mit Einschränkungen

Für den Nachwuchs standen drei Schnupperseifenkisten zur Verfügung. Diese sollen in erster Linie der regionalen Jugend ermöglichen, erste Erfahrungen mit diesen rollenden Rennwagen zu sammeln. Packt einen sodann der «Seifenkisten-Virus», darf man mit seiner Mietkiste und unterstützt vom «Schnupperkisten-Götti» sogar an Rennen wie demjenigen in Buchs teilnehmen.

Gespickt mit etwas Ironie kommentierte der Speaker die zuweilen waghalsigen Manöver der Nachwuchspiloten in der berüchtigten Zielkurve – Hier hätte es noch etwas mehr Instruktion durch die Göttis bedurft. Aber Heuballen am Pistenrand dämpften jedes Ausscheren der Fahrzeuge ab, so verlief dieser Renntag unfallfrei.

Für den Aargauer Lean Suppiger mit der Startnummer 24 ging an diesem Renntag ein langersehnter Wunsch in Erfüllung. Erstmals konnte der Junge mit Down-Syndrom die Doppelsitzerseifenkiste alleine steuern. Als Vorbild diente ihm sein grösserer Bruder Levin. Vater Patrick Suppinger zeigte sich stolz: «Für uns Eltern, aber vorallem für ihn, ist dies ein grosser Schritt in Richtung gelebte Integration, darum offerieren wir über den Verein «Insieme 21» unsere Doppelseifenkiste auch anderen Kindern mit Down-Syndrom.

Anfänglich überall abgeblitzt – heute ein beliebter Event

Seit der Lancierung des Seifenkistenrennens Buchs, welches vom OK-Präsidenten liebevoll «Derby» genannt wird, teilen sich die Interessensgemeinschaft und die Damenriege Buchs die Arbeituntereinander auf – und am Ende auch den Erlös. «Die Gemeinde überlässt uns freundlicherweise den Werkhof und wir wiederum überlassen den Gewinn aus dem Betrieb der Festwirtschaft vollumfänglich der Damenriege», erklärte Karl Steiner.

Dann holte er etwas aus: «Vor 34 Jahren bin ich mit der Idee eines Seifenkistenrennens bei mehreren Vereinen abgeblitzt.» Einzig der damalige Aktuar der SVP sei von der Idee begeistert gewesen. So brachte man das Seifenkistenrennen einst nach Buchs. Die Ortspartei und der Schiessverein als Festwirte führten dann bis 1991 das Seifenkistenrennen gemeinsam durch. Doch dann stieg Rivella als Hauptsponsor aus und zugleichzog sich auch die SVP zurück.

«Wir entschlossen uns, das Seifenkistenrennen weiterhin durchzuführen und gründeten kurzerhand die Interessengemeinschaft Seifenkistenrennen Buchs», erinnert sich Steiner. Seither wird das leise Bergrennen von dieser IG durchgeführt. Gewonnen hat heuer der 16-jährige Lukas Flum aus Oberhofen. Bester Buchser wurde Mark Ambühl, der auf den 30. Rang fuhr. (Zürcher Unterländer)