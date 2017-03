Bienenkrankheit zwingt Dälliker Imker, tote Völker samt Kisten zu vernichten

BIENEN-BEHAUSUNGEN

In der Imkerei gibt es diverse Bienenhaltungssysteme. Die traditionellen Bienenhäuschen sind eigentlich eine Schweizer Spezialität. Zur Anwendung gelangen in diesen Häuschen Bienenkästen des sogenannten Schweizer Systems.

Im Gegensatz zu den Kisten in den Bienenhäuschen stehen Magazinbeuten in aller Regel unter freiem Himmel. Es gibt die Magazine in diversen Materialien, Formen und Massen. Auch die Grösse der Wabenrahmen unterscheidet sich von System zu System.

Die Dadant-Beuten (Beute ist eine Bezeichnung für die Bienenbehausung) mit ihrem grossen Brutraum ist eines davon. Charles Dadant (1817 bis 1902) war ein französisch-amerikanischer Imker, der zu den Begründern der modernen Imkerei gezählt wird.cy