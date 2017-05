Bienenvolk in Sünikon gestohlen

Gerade hat der Zürcher Unterländer berichtet, dass der Rafzer Imkerin Heidi Meyer 28 Bienenvölker abhanden gekommen sind. Die Diebe hatten die Magazinbeuten, wie die freistehenden Bienenkisten genannt werden, geöffnet, die Waben herausgerissen und die Bienen in einen Behälter abgewischt. Sie hinterliessen ein Chaos und zahlreiche zertretene Bienen. Auch ennet der Grenze wurden in diesem Zeitraum einige Bienenvölker entwendet.

Präsident empfiehlt Anzeige

Für den Bezirk Dielsdorf konnte Urs Haberstroh, der Präsident des Imkervereins Bezirk Dielsdorf, am Donnerstag noch Entwarnung geben. Dort seien bisher glücklicherweise noch keine Immendiebstähle zu verzeichnen. Am selben Abend sei er jedoch eines Besseren belehrt worden, als ihn die Klotener Imkerin Anne-Catherine Jaquet angerufen und den Diebstahl ihrer Bienen in Sünikon mitgeteilt habe. «Ich habe ihr empfohlen, den Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen», sagte Haberstroh.

Genau das hat Imkerin Jaquet auch getan: «Ja, ich habe Anzeige erstattet», sagte sie auf Anfrage. Sie ist ob der Dreistigkeit der Täterschaft empört: «Der oder die Diebe haben gleich alles mitgenommen, den Ablegerkasten mit den Bienen, die Spanngurte, mit welchen der Kasten befestigt war, und sogar das Blechdach.»

Versicherung zahlt nicht

In den am Tatort stehenden Bauwagen, in welchem Anne-Catherine Jaquet drei Bienenvölker hält, konnten sie nicht dringen, da dieser vergittert und abgeschlossen sei. Mit dem Ableger wollte sie das vierte Volk heranziehen und dann im Bauwagen einquartieren. «Ich dachte immer, hier in Sünikon ist noch heile Welt. Aber so kann man sich irren», stellt die Klotener Imkerin enttäuscht fest. Auch in Bachs hält Anne-Catherine Jaquet vier Bienenvölker in einem Bauwagen.

Der Schaden, den sie aufgrund des Diebstahls zu tragen hat, belaufe sich auf gut 400 Franken. «Ich habe den Verlust meiner Versicherung angemeldet, doch diese winkt ab.» Für einen solchen Fall hätte sie eine Zusatzversicherung benötigt. «Nur wenn die Bienen bei mir Zuhause gestohlen worden wären, hätten sie bezahlt.»

Wenig Verluste im Winter

Trotz der unerfreulichen Diebstähle weiss Imkerpräsident Urs Haberstroh auch Positives zu berichten. Soeben hat der die Statistik über die Winterverluste 2016/2017 vorgestellt. Die jährlich im Imkerverein Bezirk Dielsdorf durchgeführte Befragung hat folgende Zahlen ergeben: Im Herbst wurden 502 Völker eingewintert, 425 davon überlebten in guter Verfassung. Das ergibt eine Verlustquote von lediglich 15,3 Prozent. Damit bleiben die Dielsdorfer Imker deutlich unter der landesweiten Quote von 22 Prozent. Vor Jahresfrist lag der Verlust im Bezirk Dielsdorf sogar nur bei 12,2 Prozent, wie Haberstroh erklärte.

Die Verluste entstanden diessen Winter aufgrund von eingegangenen Königinnen (29 Völker) und von Volksschwäche (44 Völker). In vier Fällen waren die Völker leergeflogen.

«Es zeigt sich, dass gute Erfolge erzielt werden, wenn eine gute und gründliche Imkerpraxis angewendet wird. Das heisst wenn die Bekämpfung der Varroa-Milben mit Ameisen- und Oxalsäure sowie mit dem Drohnenschnitt konsequent erfolgt und wenn die Fütterung korrekt durchgeführt wird, hat ein Imker kaum Probleme mit seinen Bienen», sagte Haberstroh. (Zürcher Unterländer)