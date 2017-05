Bilder von Madagaskar als Hilfe

Seit die Otelfingerin Rita Jehle im Mai letzten Jahres Madagaskar für drei Wochen besucht hat, hat sie das Land nicht mehr losgelassen. «Ich war mit einer Reisegruppe unterwegs und erfuhr dort zum ersten Mal in meinem Leben eine richtige Entschleunigung.» Die Eindrücke, die Natur, die freundliche Bevölkerung und die Entspannung durch die Atmosphäre im Land, haben Jehle die perfekten Ferien beschert.

Letzten Dezember hat es sie wieder nach Madagaskar gezogen. «Die Madagassen sind ein sehr offenes Volk, man findet überall freundliche Gesichter und wird schnell herzlich empfangen.» Dabei sei das Leben der meisten der 23 Millionen Menschen dort alles andere als einfach. Die ehemalige französische Kolonie ist eines der ärmsten Länder der Welt.

Hilfe durch Hobby

Den Menschen auf Madagaskar möchte Jehle nun helfen, denn neben der Armut und Dürre im Süden des Landes haben sie letzten März eine zusätzliche Katastrophe erfahren. Der Zyklon Enawo fegte während fünf Tagen über die Insel vor der Ostküste Afrikas. Mit über 250 Stundenkilometern traf er im Nordosten auf Land. Er forderte mindestens 80 Menschenleben und raubte unzähligen Bauern die Lebensgrundlage.

«Ich kenne eine Bauernfamilie im Nordosten, die 70 Prozent ihrer Plantagen verloren hat.» Und so kam Jehle, die in einem Ingenieurbüro und als Ernährungscoach tätig ist, bei ihrer Idee zu helfen ihr grosses Hobby zugute. «Ich bin leidenschaftliche Fotografin, und Madagaskar ist eine wahre Wundertüte.» Während ihrer Besuche entstanden Hunderte Fotos, von denen sie nun im Restaurant Lägernstübli in Boppelsen eine Ausstellung zugunsten der Menschen organisiert hat.

Lemuren und Riesenbäume

Die Artenvielfalt auf Madagaskar ist einzigartig. Jehle besuchte Lemuren in Nationalparks und hielt auch ihre Eindrücke von den riesigen Baobab-Bäumen fest. Menschen standen ebenso oft vor ihrer Linse, denn mit diesen kam sie oft in Kontakt. «Auf einem Markt kam ich ins Gespräch mit einer Frau, und sie lud mich herzlich auf eine Cola ein, obwohl sie nicht viel Geld hatte.

Es ergaben sich richtig bewegende Momente.» Der Weg zum Getränk führte Jehle durch das städtische Armenviertel. «Die Kanalisation verläuft offen zwischen den Häusern, und diese haben keine Fenster, sondern kleine Luftlöcher.» Der Kontakt mit der Frau hielt an.

Schockiert war die Otelfingerin von den Lebenskontrasten im Norden und Süden des Landes. «Im Norden herrscht je nach Saison Nahrungsüberfluss. Weil der Reifeprozess der Früchte und Gemüse aufgrund des Klimas schnell verläuft und es im Land keine richtige Infrastruktur gibt, um sie rechtzeitig in den Süden zu transportieren, können Tonnen an Essen nicht verwertet werden, während im Süden Menschen verhungern.» Sie erinnert sich an eine ungebrauchte Ladung Kürbisse, so gross, dass «sie eine Garagenbox damit hätte füllen können.»

Jehle will den Erlös aus ihrer Ausstellung vollumfänglich spenden. Sie hofft, so wenigstens eine kleine Hilfe beizusteuern. Wobei sie sagt: «Es ist nicht einfach, dort Institutionen zu finden, die das Geld richtig verwalten. Auf der Insel gibts nach wie vor Korruption.» Deshalb würde sie das Geld selber nach Madagaskar bringen und in sichere Hände geben oder einer Institution mit schweizerischem Hintergrund. Ihre nächste Reise dorthin ist sowieso schon gebucht– im Sommer. (Zürcher Unterländer)