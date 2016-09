Billig-Parkplatz-Anbieter ist noch nicht gegroundet

Das Thema Valet Parking beschäftigt nicht nur die Stadt Kloten. Auch die Gemeinde Niederhasli hält ein Billigparkplatzanbieter weiterhin auf Trab. Und dies obwohl das kantonale Baurekursgericht im Mai entschieden hat, dass die Valet-Parking-Anlage in Niederhasli nicht statthaft sei. Grund: Die Billigparkplatzanbieter seien als flughafennahe Betriebe in einer kommunalen Industriezone nicht zulässig.Das Areal in der Industriezone ist jedoch immer noch gerammelt voll von Autos.

Denn: Wie in Kloten beschäftigt auch dieser Fall nun das Verwaltungsgericht. Zunächst habe der Grundstückbesitzer, die Swissterminal, rekurriert, dann aber ihren Rekurs zurückgezogen. Stattdessen habe nun aber der Mieter, der Valet-Parking-Anbieter ParknFly, den Fall ans Verwaltungnsgericht weitergezogen, wie Walter Frei, Abteilungsleiter Bau und Umwelt in Niederhasli ausführt. Und dies, obschon der Grundstücksbesitzer dem Mieter in der Zwischenzeit gekündigt habe. Eigentlich hätte ParknFly das Gelände bis Ende Juni räumen müssen, erklärte Walter Frei.

Der Valet-Parking-Anbieter werfe dabei ein, dass sein Betrieb durchaus einer zonenkonformen Nutzung entspreche. Weiter beanstande er den Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und die Verletzung der Bestandesgarantie. Dabei hinke vor allem der letzte Einwand: «Der Anbieter hat die Parkinganlage ohne Erlaubnis der Gemeinde errichtet. Diese hätte eine Nutzungsänderung erfordert», legt Frei dar. Er schätzt daher, dass der Rekurs wenig Chancen vor Gericht haben wird. Zumal nun auch die Kündigung vorliege.

«Paradoxe Situation»

Gemeindepräsident Marco Kurer zeigt sich erfreut, dass der Grundbesitzer Swissterminal den Rekurs nicht weiterzieht. Dass der Mieter den Kampf weiterführt, das sei für ihn absolut unverständlich. «Die Situation ist paradox. Das macht doch keinen Sinn», erklärt er. Die Gemeinde warte nun gespannt auf den Entscheid des Verwaltungsgerichtes. «Ich bin zuversichtlich, dass ein Ende nah ist und hoffe, dass im Dorf bald Ruhe einkehrt und der Verkehr verschwindet.»

Niederhasli bekämpft seit längerem das unliebsame Gewerbe, das den Gemeinden vor allem Mehrverkehr, Lärm und Gestank einbringt. Zum einen lehnte die Gemeinde daher vor einem Jahr zwei Baugesuche für Billigparkplatzanlagen ab. Zum anderen genehmigte die Gemeindeversammlung im Juni einen Passus in der Bau- und Zonen-Ordnung, mit dessen Hilfe dem wild wuchernden Gewerbe auf dem Gemeindegebiet ein für alle Mal der Riegel vorgeschoben werden soll.

Parkplätze für Flughafengäste in die Gemeinden auszulagern, hält Marco Kurer für «widersinnig», wie er sagt. Dem Flughafen würden viele Auflagen gemacht für den Verkehr, die Parkhäuser und Autobahnanschlüsse. «Unsere Infrastruktur ist hingegen für den Flughafenverkehr nicht ausgelegt.» Er erwarte daher einen klaren Entscheid des Verwaltungsgerichtes.

Offen bleibt die Frage, weshalb Swissterminal dem Mieter gekündigt hat und warum dieser noch auf dem Gelände ist. Das Container-Unternehmen mit Sitz in Frenkendorf wollte aufgrund des laufenden Verfahrens keine Stellungnahme abgeben. (Zürcher Unterländer)