Bis zu 15 Minuten Wartezeit

Rund 12 000 Fahrzeuge brettern täglich über die Kaiserstuhlstrasse in Oberglatt. Damit zählt sie zu den eher stärker befahrenen Verkehrsachsen im Unterland. Dass die Strasse nun für ein halbes Jahr saniert wird, wird wohl nicht bei jedem Lenker auf Freude stossen. Doch genau das ist ab heute der Fall. Betroffen ist der Abschnitt kurz nach dem Bahnhof Oberglatt bei der Einmündung Bahnrain bis zur Gewerbezone Süd bei der Einmündung der Hofstetterstrasse.

Der Grund ist, dass die Strasse in schlechtem Zustand sei und daher umfassend saniert werden müsse, wie der Kanton mitteilt. Gleichzeitig nimmt die Gemeinde Oberglatt Anpassungen an ihren Abwasseranlagen und ihrer Strassenbeleuchtung vor. Die Bauarbeiten werden in vier Phasen unterteilt:Bauphase vom 18. April bis 12. Juni:

Der Verkehr Richtung Zürich wird zwischen den Einmündungen Hofstetterstrasse und Hohle Gasse in einem Einbahnregime durch den Baustellenbereich geführt. Der Verkehr Richtung Niederglatt wird über die Hohle Gasse und die Hofstetterstrasse umgeleitet. Die östliche Bushaltestelle «Mösli Hofstetten» wird provisorisch in die Hohle Gasse verlegt. Dies betrifft die Buslinien 510 und 525.

Bauphase vom 12. Juni bis 17. Juli: Der Verkehr wird zwischen der Hohlen Gasse und dem Lidl werktags von 9 bis 16 Uhr mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Dies kann je nach Verkehrsaufkommen zu Rückstaus und damit einer verlängerten Reisezeit führen.

Bauphase vom 17. Juli bis 21. August (Sommerferien): Der Abschnitt zwischen der Einmündung Wehntalerstrasse und der Gemeindegrenze Niederglatt wird für sämtlichen Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Richtung Niederglatt über die Seebler- und die Sonnenbergstrasse, in Richtung Zürich über die Sonnenberg-, Mandach- und Hofstetterstrasse. Die Zufahrt zu den Liegenschaften im Baustellenbereich ist mit Einschränkungen meistens möglich.

Bauphase vom 21. August bis 15. Oktober: Der Verkehr Richtung Zürich wird zwischen den Einmündungen Bahnrain und Lägernstrasse in einem Einbahnregime durch den Baustellenbereich geführt. Der Verkehr Richtung Niederglatt wird über den Bahnrain sowie die Erlen- und Lägernstrasse umgeleitet.

Vollsperrung Anfangs Oktober: Für die abschliessenden Belagsarbeiten wird die Strecke zwischen den Einmündungen Wehntalerstrasse und Bahnrain für sämtlichen Verkehr während einem Wochenende gesperrt. Über den genauen Zeitpunkt und die Verkehrsführung wird der Kanton zu gegebener Zeit mit einem separaten Flugblatt nformieren.

Bis zu 15 Minuten im Stau

Besonders viel Geduld müssen die Autofahrer dabei während den Sommerferien mitbringen. Dass dies die schwierigste Sanierungsphase ist, davon geht zumindest der Kanton aus. Laut Mediensprecher Thomas Maag könnte es während der Vollsperrung im Morgen- und Feierabendverkehr auf den Umleitungsrouten zu Rückstaus kommen.

«Obwohl es in den Schulsommerferien erfahrungsgemäss rund 15 Prozent weniger Verkehr hat, ist in dieser Zeit im Morgen- und Feierabendverkehr mit einer 5 bis 15 Minuten längerer Reisezeit zu rechnen», erklärt er. Eine weitere schwierige Sanierungsphase sei die Vollsperrung Anfang Oktober, wie Thomas Maag weiter mitteilt.

Etwas Geduld brauchen nicht nur Autofahrer, sondern auch einige Anwohner. Während gewissen Sanierungsphasen wird der Verkehr auch mal durch eine Quartierstrasse umgeleitet. Dazu zählen etwa die Hohle Gasse oder die Erlenstrasse. Die Anwohner entlang der Umleitungsrouten würden in der Tat während der Bauzeit stärker vom Verkehr belastet, dies bestätigt auch Thomas Maag. Bisher seien beim Kanton jedoch keine Reaktionen von Anwohnern eingetroffen. Der Kanton könne hier nur um Verständnis bitten, wie er anfügt.

(Zürcher Unterländer)