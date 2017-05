Brandruine Rümelbach wird abgerissen

Ein Bagger räumte an der Ifangstrasse in Rümlang die verkohlten Überreste des Gebäudes zur Seite. Mit ihm verabschiedet sich nun auch unwiederbringlich ein Stück Rümlanger Dorfleben.

Totalschaden von mehreren zehntausend Franken

Die Vorgeschichte: In der Nacht auf den 17. August 2016 ging das Holzgebäude des unkomplizierten Restaurants Rümelbach in Flammen auf. Beim Eintreffen der Feuerwehr züngelten die Flammen bereits meterhoch in den Nachthimmel. Jede Hilfe kam zu spät. Zum Glück hielten sich keine Personen im Gebäude auf. Verletzt wurde niemand.

Der Vollbrand hatte das Gebäude komplett verzehrt und verursachte einen Totalschaden von mehreren zehntausend Franken. Doch was viel schlimmer war - Rümlang verlor von einer Sekunde auf die andere sein Traditionsrestaurant, den Stammtisch, die gutbürgerliche Küche und den sozialen Treffpunkt. Das Restaurant Rümelbach war das ehemalige Clubhaus des Boccia-Clubs (Zürcher Unterländer)