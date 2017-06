Bunte Sommervögel verbinden Alt und Jung

Rümlang. «Positiv, nur positiv», beschreibt Spielgruppenleiterin Kathrin Wenger die Erfahrungen, die sie mit ihrem recht ungewöhnlichen Spielgruppen-Projekt gemacht hat. Und auch im Alterszentrum zieht man erfreut Bilanz. «Das Miteinander von Alt und Jung ist erfreulich und wird von den meisten Bewohnerinnen und Bewohnern geschätzt», sagt Ruth Henschel vom Aktivierungsteam des Lindenhof.

Einem speziellen Plan folgen die Begegnungen zwischen den Kindern und den Bewohnern des Alterszentrums nicht. Und in der Regel bleiben die Kinder im Raum «Lindentreff», wo die Spielgruppe stattfindet. Doch es kann durchaus vorkommen, dass ein Sommervogel in seinem kindlichen Übermut hinausflattert und in der Caféteria eine Runde dreht. «Ich fange den Ausreisser dann schnell wieder ein», sagt Spielgruppenleiterin Kathrin Wenger.

Kindliche Unverblühmtheit hilft Vorurteile abzubauen

Allein durch die Lage der Spielgruppe in den Räumlichkeiten des Alterszentrums ist der spontane Kontakt zwischen den Generationen aber vorprogrammiert. So kommt man etwa ins Gespräch, wenn die Kinder die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer unverblümten Art fragen, warum sie denn im Rollstuhl sitzen oder warum sie gebückt gehen.

Die Geschichten von Krankheit oder Gebrechen, die sie erzählt bekommen, hat das Leben geschrieben und deshalb hören die Kids besonders aufmerksam zu. Ausserdem ist die Türe der Spielgruppe prinzipiell geöffnet für Besuch: «Es ist wirklich lässig. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen auch spontan durch die offene Türe zu uns», sagt Wenger.

Zwei Jahre nach der Gründung der Spielgruppe Sommervogel im Alterszentrum Lindenhof zieht die Spielgruppenleiterin eine positive Bilanz. Und dies, obwohl sie von Anlaufschwierigkeiten nicht ganz verschont blieb. «Das Zusammenspiel von Jung und Alt kam bei einigen Eltern gar nicht gut an. Ich hörte Argumente wie zum Beispiel: ‹Die alten Leute essen gruusig›. Das hat mir sehr weh getan», erinnert sich Wenger. «Gleichzeitig hat es mir gezeigt, dass es höchste Zeit ist, die Generationen zusammenzubringen, damit solche dummen Vorurteile aus den Köpfen verschwinden.»

Das Vorbild für Wengers Spielgruppe ist in Bülach zu finden: «Das dortige Projekt Tandem, das generationendurchmischte Tagesbetreuung anbietet, hat mich inspiriert», sagt Wenger. Die 48-Jährige ist diplomierte Spielgruppenleiterin und liebt den Kontakt mit den Kindern. Vor der Spielgruppe Sommervogel hat sie 20 Jahre lang in der Gemeinde das Muki-Turnen gegeben und ist selbst dreifache Mutter. «Kinder sind so dankbar, friedlich und offen», schwärmt sie und zeigt dann, wie zum Beweis, hinüber zum kleinen Grüppchen, das sich da gerade so konzentriert beschäftigt.

Geschichten ausanderen Zeiten

Einige Mädchen tragen bunte Rüschenkleider und Schleifen im Haar und die Jungs haben coole T-Shirts angezogen. Die acht Spielgruppenbesucher im Alter von zweieinhalb bis fünf Jahren haben für zwei Stunden den Nuggi abgegeben, sitzen nun um einen Tisch und stempeln Schmetterlinge, Kussmünder und Blumen auf Papierblätter.

Auf ein Zeichen der Spielgruppenleiterin holen sie ihre Znünitaschen hervor. Ein Mädchen beisst in einen Gipfel, ein Junge hat gerade gelernt, selber eine Banane zu schälen und strahlt vor Glück. «Jetzt gerade ist es extrem ruhig, aber es sind und bleiben Kinder. Da gibt es schon Momente, wo es lauter wird. Dann gehen wir auf die Wiese oder beobachten die Zierfische im Teich», sagt Wenger.

Nach dem Znüni steht auf einmal Hansruedi Weidmann in der Türe. Der 74-Jährige lebt seit vier Jahren im Alterszentrum und macht gerne hin und wieder einen Besuch bei der Jungmannschaft. «Ich finde das super, ehrlich», sagt der Senior und setzt sich an den Tisch. «So etwas hätte ich mir in meiner Jugend auch gewünscht. Wir hatten kein Spielzeug, keinen Kindergarten und kein Handy», sagt er und die Kids horchen auf.

Dann berichtet er den staunenden Zuhörern von Rennvehikeln, die er sich selbst zimmerte und mit denen er die übelsten Bruchlandungen überlebte. Und dann berichtet er auch noch von seiner Grossmutter, die wunderbaren Birewegge und Sauerkraut gemacht hat. «Wie denn?», fragt ein Mädchen. Und Hansruedi Weidmann beginnt zu erzählen.

