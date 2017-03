Chefwechsel beim Schützenverband

An der 145. Delegiertenversammlung des Bezirksschützenverbands Diesldorf (BSVD), das am Freitag im Bachser Mehrzwecksaal Lindenbuck abgehalten worden ist, brachten vor allem die Wahlen Neuerungen. So gab Manfred von Allmen aus Niederhasli, der den Verband während neun Jahren präsidiert hat, seinen Rücktritt bekannt. Von Allmens Nachfolger ist der bisherige Matchchef Gewehr Michael Merki. Dessen Amt wiederum übernimmt Stefan Vontobel, der bis anhin Jungschützenchef war. Und Nachwuchschef Daniel Stucki ist neu auch für das Jungschützenwesen zuständig.

Als Vereinskind aufgewachsen

Der 63-jährige Von Allmen sass insgesamt 18 Jahre lang im Vorstand des BSVD. «Es ist nicht so, dass es mir verleidet wäre», sagte der ehemalige Linienpilot auf die Frage, wieso er sein Präsidialamt abgebe. Er habe die Zusammenarbeit mit seinen Vorstandskollegen immer sehr geschätzt und sich von den Vereinen getragen gefühlt. «Aber ich war gleichzeitig in insgesamt acht Institutionen tätig, in vier davon im Vorstand und in zweien Präsident.» Jetzt wolle er allmählich etwas kürzer treten. Manfred von Allmen ist «als Vereinskind aufgewachsen»; das Engagement in einem Verein habe in der Familie einfach dazu gehört. Seine Frau Silvia ist Präsidentin des Musikverbandes Zürcher Unterland – vielleicht mit ein Grund dafür, dass sie das zeitaufwendige Engagement ihres Mannes nicht stört. Die neu gewonnene Zeit kommt von Allmens anderen Beschäftigungen zugute. Im Schiesswesen ist er als Schütze und Präsident der Pistolenschützen Rümlang auch weiterhin anzutreffen.

«Verständnis für den Schiesssport fördern»

Auch der neue Verbandspräsident Michael Merki aus Schöfflisdorf ist engagiert. Unter anderem ist er Präsident des Schiessvereins Schöfflisdorf und Präsident der kantonalen Schiesskommission. Im Vorstand des BSVD ist der 55-Järhige seit rund 20 Jahren. «Das ist für mich keine Arbeit», sagt er. «Das Vereinsleben, das Zusammensein und das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen mit anderen gibt mir sehr viel zurück.» Merki möchte den Verband «gesund in die Zukunft führen». Und dem amtierenden Schweizermeister im Liegendwettkampf der Senioren über 300 Meter ist es ein Anliegen, das Verständnis in der Gesellschaft dafür zu fördern, «dass wir Sportler sind und keine Militaristen.»

Weitere Veränderungen im Vorstand

Kurt Schlatter, Schützenmeister Pistole, gab nach neun Jahren seinen Rücktritt bekannt. Ersetzt wird Schlatter zum einen durch eine Ausweitung des Aufgabenbereichs der Matchchefin Pistole Vreni Buchmann. Zum anderen unterstützt nach seinem Bruder Daniel nun auch Andreas Greminger von den Pistolenschützen vom Furttal den Vorstand als externer Funktionär. Die 98 Stimmberechtigten, die der DV vom Freitag beiwohnten, waren sich in fast allem einig. Sie hatten nebst den Wahlen über Reglementsänderungen, Jahresbericht und Jahresrechnung, sowie über das Budget für die kommende Schiesssaison zu befinden. Sämtliche Anträge des zehnköpfigen Vorstands wurden ohne Gegenstimme angenommen. Nur eine Anpassung der Kategorien-Zuteilung bei den Gewehren führte am Schluss zu einer kritischen Wortmeldung aus der Versammlung. Der Vorstand erklärte die Gründe für den Entscheid und nahm die Rückmeldung dankend zur Kenntnis. (zuonline.ch)