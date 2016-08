Das Feriengefühl ein bisschen verlängert

Vier Tage brütende Hitze, Musik und Feierlaune: Das war das Zürich Openair 2016. Mit Acts wie Massive Attack, The Chemical Brothers, Amy Macdonald und Underworld lockte die sechste Ausgabe des Festivals rund 50 000 Besucher nach Rümlang. Die Organisatoren, die Polizei und auch die Besucher zeigen sich sehr zufrieden über den Ablauf. Einziger Wermutstropfen zu Beginn des Festivals: Wegen Verzögerungen beim Aufbau öffnete das Open Air am Mittwoch über eine Stunde später seine Tore, sodass die Besucher über eine Stunde in der prallen Sonne verharrten.

Indierock, Electro, Trip-Hop

Insgesamt bot das Festival aber ein verlängertes Wochenende der Kontraste, nicht nur wegen der musikalischen Vielfalt zwischen Indierock, Electro und Trip-Hop. Während Bands wie die Editors, Coasts oder Die Antwoord Tausende Zuhörer in Tanzlaune versetzten, luden Gruppen wie Sigur Rós, Silver Firs und Al Pride zum Liegen und Träumen im Schatten ein.

Vor allem die beiden Headliner, The Chemical Brothers und Massive Attack, hätten visuell und akustisch nicht weiter aus­einanderdriften können: Erstere waren an Opulenz und visuellen Kniffs kaum zu überbieten, Letztere stellten in ihren Songtexten und der klugen Bühnenshow die Fragen unserer Zeit, verbanden das Rätsel um den Sinn des Lebens mit aktuellen Schlagzeilen und politischen Statements. Das mochte melancholisch stimmen, hätte die Gruppe nicht zum Schluss klargemacht: «Wir stehen das gemeinsam durch.»

Von der Sauna ins Gewitter

Auch wettertechnisch kam zum Abschluss des Zürich Openair eine Wendung: Vier Tage lang verwandelte eine brütende Hitze das Festivalgelände und die Besucherzelte in eine grosse Sauna, was nicht zuletzt dazu führte, dass die ersten Bands des Tages jeweils nur vor einer Handvoll Fans spielten – und dann plötzlich, in der Nacht auf Sonntag, Gewitter und starker Regen beim Konzert des Elektronik-Duos Underworld.

Wer sich vier volle Tage und Nächte auf dem Gelände aufhielt, den packte eine grosszügige Ladung Festivalfeeling: die Gruppen junger Festivalgänger, die ganze Container voller Essen und Getränke zu ihren Zelten schleppten; die vielen jungen Frauen mit Blumenkränzen und Glitzer im Haar, die Männer wiederum mit Bart und Bürzi; ausgelassenes, stundenlanges Tanzen und nicht zu vergessen: die unbequemen und viel zu kurzen Nächte, die nicht nur von hämmernden Beats durchdrungen waren, sondern auch mal von einem jungen Mann unterbrochen wurden, der durch das Zeltdorf torkelte und Lieder trällerte, bis die Leute im Zelt ihm Musikwünsche entgegenriefen. «Genau das macht ein Festival für mich aus», sagte die 24-jährige Besucherin Joëlle Kunz aus Basel, «aufregende Acts, fantastisches Wetter und gute Leute, mit denen man eins trinken und sofort Spass haben kann.»

Ausgeruht ist nach vier Tagen Open Air gewiss niemand. Aber das Zürich Openair hat doch – als letztes Festival der Saison – das Feriengefühl Tausender Besucher ein bisschen verlängert.

(Zürcher Unterländer)