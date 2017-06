Das Jahrgangstreffen führt an die Chilbi

Während sich Kinder und Jugendliche auf einer Dorfchilbi gerne bei den Autoscootern und den meist angrenzenden Schiessbuden aufhalten, an denen dieses Wochenende Zoe aus Buchs ein glückliches Händchen hatte, erfreuten sich die Jahrgänger 1917–1957 am gemütlichen Zusammensitzen im Schatten.

Dora Bouffé durfte als älteste Teilnehmerin mit Jahrgang 1925 einen schönen Blumenstrauss entgegennehmen. «Eine gfreute Sache», sagte sie voll Stolz, die Augen durch eine starke Sonnenbrille geschützt. Auf dem Zeitstrahl, den die Organisatorin des Jahrgangstreffens, Karin Joos, präsentierte, konnte man die damals 14-Jährige auf einem Klassenbild ausmachen.

Viel Betriebum das Feuerwehrlokal

Weil die Turnhalle Leepünt gerade umgebaut wird, verlief der Besucherstrom an strammen Männern und Frauen am Feuerwehrlokal vorbei. Nicht aus Wasserschläuchen, sondern mit selbst gemachten Caipirinhas löschte am heissen Chilbiwochenende ein mancher seinen Durst. «Den Rest übernehmen wir», sagte Stimmungsmacher Willi Wach­ter, der gerade fünf Röstipfannen aufs Feuer beziehungweise die heissen Kohlen legte.

Rund 30 Stände wurden angemeldet, so Anja Schäfers, Presseverantwortliche des Sportvereins Dällikon. Raritäten gab es nicht nur in Form von antiken Bildern, sondern auch bei Personen. Urs Dob­ler ist eine von ihnen. Auf der Rückkehr vom Jakobsweg wurde er plötzlich Besitzer einer Eselstute, nicht ahnend, dass diese trächtig war, erschien er in Dällikon und band beide Esel an einen Baum, was für allerlei Geschmunzel im Dorf sorgte.

Claudia Wyss mit eigenem Stand und ihrem Musikverlag Tiger Flizzer ist eine Alleinunterhalterin und in der ganzen Schweiz unterwegs an Kinderkonzerten. «Euse Flohmi hets in sich», schwärmte sie, während einige Kinderaugen ob den farbigen CD-Covers leuchteten.

Die Darbietung der Tanzgruppe Roundabout und das abend­liche Konzert von Accordissimo bildeten die Schlusshöhepunkte am Samstag. Bereits am Sonntag ging es weiter mit dem Schülerfussballturnier. Zahlreiche Zuschauer und natürlich die Eltern als grösste Fans vermochte der Sonnenschein hinauszulocken.

Familienverein droht Auflösung

Franziska Rüegg vom Familienverein Dällikon zauberte an ihrem Stand zusammen mit den fleissigen Helferinnen und Helfern leckere Crêpes. Vor wenigen Jahren zählte der Verein noch gut 40 Familien als Mitglieder, dieses Jahr seien es nur noch 20. «Uns droht das Aus, weshalb wir an der Chilbi noch einmal stark Präsenz zeigen und aktiv um Mitglieder werben», sagte die Präsidentin.

Nicht nur Labrador Janosch mit seinen zwölf Jahren zeigte mit seinem Sprung ins kühle Nass des Dälliker Dorfbrunnens, dass der Sommer endlich gekommen ist. Auch die einen oder anderen Getränkestände dürften dies an den klingelnden Kassen gemerkt haben, denn der Durst an diesen drei heissen Chilbitagen war offenbar beträchtlich.

(Zürcher Unterländer)